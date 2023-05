Dit kost het Apple om de Apple Reality te maken – en zoveel betaal jij

Volgende maand is het zover: Apple presenteert dan de Apple Reality. Door nieuwe geruchten hebben we nu een idee hoeveel het Apple kost om de Apple Reality te maken én de prijs die jij straks gaat betalen voor de bril.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Reality wordt volgende maand gepresenteerd

De belangrijkste aankondiging van Apple dit jaar op de WWDC gaat waarschijnlijk de Apple Reality zijn. Dit is Apple’s eerste VR-bril, waar al jarenlang geruchten over gaan. Dit jaar is het dus eindelijk zover, want Apple presenteert volgende maand de Apple Reality.

Lees ook: WWDC 2023: deze producten gaat Apple dit jaar lanceren

Het was al bekend dat de bril er geen voor het grote publiek wordt. De Apple Reality is voornamelijk bedoeld voor bedrijven om te gebruiken voor het streamen van video-content en voor communicatie, zoals videobellen. Er hangt daarom naar verwachting een flink prijskaartje aan de bril. Nieuwe geruchten geven nu een beter idee van de prijs die Apple betaalt voor de Apple Reality én hoeveel jij straks gaat betalen.

Zoveel betaalt Apple voor de VR-bril

Volgens een nieuw rapport kost het Apple rond de 1400 dollar om de VR-bril te fabriceren. Als je het vervoer erbij rekent kom je uit op ongeveer 1600 dollar. De schermen zijn het duurste onderdeel van de Apple Reality, die zijn tussen de 280 en 320 dollar per stuk. De VR-bril krijgt naar verwachting twee schermen, waardoor de prijs snel oploopt.

De Apple Reality is daarnaast voorzien van veertien camera’s, die in totaal ongeveer 160 dollar kosten. Andere technische aspecten die bij de VR-bril worden verwacht zijn Apple’s M2-chip, 12GB aan werkgeheugen, 512GB aan opslagruimte en bluetooth 5.3. Deze geavanceerde features zorgen er dus voor dat Apple zelf al een behoorlijke prijs betaalt voor de Apple Reality.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Reality gaat 3000 dollar kosten

De grote vraag is dan natuurlijk voor hoeveel Apple de bril straks gaat verkopen. Naar verluidt krijgt de Apple Reality een prijs van 3000 dollar, dat bedrag ligt in euro’s waarschijnlijk net iets hoger. Volgens geruchten was Apple eerder nog van plan om de bril voor 1500 dollar te verkopen, om de Apple Reality aantrekkelijker te maken voor het grote publiek. Dit plan is later toch geschrapt.

Lees ook: Zelfs ná WWDC moeten we nog lang op de Apple Reality wachten

Als de Apple Reality inderdaad een prijs krijgt van 3000 dollar, dan volgt Apple daarmee dezelfde lijn als bij eerdere prijsbepalingen. Zo kost het Apple bijvoorbeeld rond de 500 dollar om de iPhone 14 Pro Max te fabriceren, maar wordt de iPhone voor € 1.249,- verkocht. Doorgaans ligt de verkoopprijs dus ongeveer twee keer zo hoog als de productieprijs.

Meer weten over Apple Reality?

Je betaalt straks dus een flinke prijs voor de Apple Reality. Binnen Apple zelf heerst overigens nog onenigheid over de VR-bril, zo zou het ontwikkelingsteam van de Apple Reality de lancering op de WWDC opnieuw willen uitstellen. Tim Cook heeft dit echter geweigerd. Het is daarom de verwachting dat Apple’s eerste VR-bril in juni officieel wordt aangekondigd, maar dus pas (veel) later te koop is.

Wil je meer weten over de Apple Reality op de WWDC? Eerder verklapte een groot lek al bijna alle geheimen over de VR-bril en werd duidelijk dat Apple het waarschijnlijk verplicht om AirPods te dragen bij het gebruiken van de bril. Inmiddels werkt het bedrijf naar verluidt ook al aan een goedkopere VR-bril: Apple Reality One. Hier lees je alles over de goedkopere versie van Apple Reality.

Wil jij altijd op de hoogte zijn van het laatste Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.