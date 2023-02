Apple Reality alwéér vertraagd: presentatie mogelijk pas in juni

De presentatie van Apple Reality is opnieuw uitgesteld, Apples eerste VR-bril verschijnt nu mogelijk pas in juni. Wat is er aan de hand?

Apple Reality stond gepland voor april

De afgelopen maanden is steeds meer duidelijk geworden over de Apple Reality, Apples eerste VR-bril. Het leek er sterk op dat Apple de bril in het voorjaar van 2023 zou presenteren, namelijk in april. Volgens Apple-analist Mark Gurman gaat Apple deze deadline echter niet halen en is de presentatie van de Apple Reality wéér uitgesteld.

Dat de lancering van de VR-bril opnieuw is opgeschoven komt niet echt als een grote verrassing. Apple werkt al jaren aan de bril en heeft de presentatie van de Apple Reality al meerdere malen uitgesteld. De bril zit nu naar verwachting in de laatste ontwikkelingsfase, maar is dus nog niet klaar om gelanceerd te worden.

Problemen met zowel de hardware als de software

Het uitstellen van de presentatie van Apple Reality heeft naar verluidt te maken met meerdere problemen, zowel met de hardware als met de software van de bril. Het is immers de eerste VR-bril die het bedrijf produceert, dus de ontwikkeling daarvan is nog een flinke uitdaging.

De voornaamste problemen hebben waarschijnlijk te maken met xrOS, het besturingssysteem waar de Apple Reality op gaat draaien. Daarnaast zijn er nog complicaties met het draagcomfort van de bril. VR-brillen zijn vaak aan de zware kant en daardoor niet heel fijn om (langere tijd) te dragen. Apple experimenteert daarom met het verplaatsen van de accu van de bril.

Het uitstellen van de presentatie van de Apple Reality betekent niet per definitie slecht nieuws. De latere releasedatum geeft Apple meer tijd om de bril zo goed mogelijk op de markt te brengen. Het zou Apple immers niet goed staan als de eerste VR-bril van het bedrijf nog behoorlijk wat kinderziektes heeft. De latere lancering betekent daarom dat de Apple Reality nóg beter wordt.

Apple Reality wordt nu gepresenteerd op WWDC

De presentatie van de Apple Reality wordt nu pas in juni verwacht, waarschijnlijk op de WWDC van Apple. Apple kondigt op dit evenement naar verwachting ook iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, tvOS 17 én watchOS 10 aan. Met de introductie van de Apple Reality kan xrOS ook aan deze lijst toegevoegd worden.

Het is in ieder geval duidelijk dat Apple nog een aantal obstakels te overwinnen heeft voordat de bril daadwerkelijk gepresenteerd wordt. Apples eerste VR-bril wordt overigens geen product voor het grote publiek, de Apple Reality krijgt een prijskaartje van ongeveer 3000 dollar. Wanneer Apple een VR-bril voor het grote publiek op de markt gaat brengen? Dat gaat nog wel even duren.

