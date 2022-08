Apple VR-bril op komst! Naam wordt ‘Reality One’ of ‘Reality Pro’

We zijn al een tijdje aan het speculeren, maar het laatste nieuws lijkt Apple’s AR/VR-bril te bevestigen. Apple heeft namelijk de merknamen ‘Reality One’ en ‘Reality Pro’ vastgelegd.

Apple ‘Reality One/Pro’ komt in 2023 op de markt

Bloomberg meldt dat Apple de merknamen ‘Reality One’, ‘Reality Pro’ en ‘Reality Processor’ heeft geregistreerd. Is dit dan de uiteindelijke bevestiging dat Apple met virtual-reality-brillen op de markt komt?

In de aanvragen staan in ieder geval wel de termen ‘virtual- en augmented-reality-headsets, goggles en smartglasses’. Volgens eerdere berichten wilde Apple deze headset begin 2023 presenteren. Eerder, toen Apple de naam realityOS vastlegde, hadden we al een vermoeden dat Apple de term ‘Reality’ wil gebruiken in deze productlijn.

Zien we op de keynote ‘Far Out’ dan een glimp?

De aanvragen van Apple voor ‘Reality One’, ‘Reality Pro’ en ‘Reality Processor’ verschijnen op een interessant moment. Ongeveer een week voordat Apple het Far Out-evenement houdt. We verwachten hier natuurlijk al de aankondiging iPhone 14 en enkele nieuwe modellen van de Apple Watch. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat het bedrijf zijn deze headset dan toont. Maar zeg nooit nooit!

Gezien het feit dat Apple meerdere namen registreert, kunnen we voorzichtig concluderen dat er ook meerdere modellen van de VR/AR-bril gaan komen. Daarbovenop is de naam ‘Reality Processor’ helemaal interessant. Deze wijst namelijk op de komst van een speciale chip voor deze headset.

De registratie van de merknamen is helaas geen garantie dat de brillen daadwerkelijk het levenslicht zien. De merknamen zijn namelijk via een ander bedrijf gedaan en op dit moment ook nog niet officieel aan Apple toegekend. Toch weet Bloomberg zeker dat dit bedrijf een zogenoemde leeg vennootschap is voor Apple.

Wat weten we al over de Apple Reality-brillen?

We horen de laatste tijd veel over de Apple Reality One of Pro en vinden het fijn dat we er eindelijk een échte naam aan kunnen geven. Deze mixed-reality-bril moet ervoor zorgen dat er een soepele overgang van AR naar VR én terug mogelijk wordt.

Daarom krijgt deze Apple Reality volgens de geruchten dan ook een tweetal 8K-schermen en een krachtige chip onder de motorkap. Zo kan de mixed reality-bril de echte wereld met een virtuele wereld combineren. Ook maar liefst 14 camera’s aan zowel de binnen- als buitenkant helpen mee aan deze ervaring.

