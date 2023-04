Apple Reality: deze 10 functies komen (mogelijk) naar de VR-bril

Apple presenteert waarschijnlijk in juni de langverwachte Apple Reality en inmiddels is al veel bekend over de bril. Deze tien functies komen (mogelijk) naar de Apple Reality, Apple’s eerste VR-bril.

Apple lanceert eerste VR-bril

De belangrijkste aankondiging op de WWDC dit jaar is de presentatie van de Apple Reality. We wachten al jaren op Apple’s eerste VR-bril en dit jaar wordt die eindelijk onthuld. Volgens geruchten staat Tim Cook erop dat de bril in juni wordt gepresenteerd, ondanks het verzoek van het ontwikkelingsteam om de lancering van de bril toch uit te stellen.

De VR-bril wordt er geen voor het grote publiek; de bril krijgt namelijk een verkoopprijs van ongeveer 3000 dollar. Hiermee is de bril voornamelijk bedoeld voor bedrijven om te gebruiken voor het streamen van video-content en voor communicatie, zoals videobellen. Ondertussen werkt Apple wel al aan een goedkopere VR-bril, de Apple Reality One.

De lancering van de Apple Reality Pro wordt naar verwachting dus dé hardware-aankondiging van WWDC 2023. Wat weten we tot nu toe van de bril?

1. 4K micro-oled schermen

De bril krijgt voor beide ogen 4K micro-led-schermen. Dit betekent dat je ontzettend scherp beeld hebt met de bril op, waardoor het voelt alsof je in de film, serie of game zit die je speelt op dat moment. En het grote voordeel van micro-led: de beeldkwaliteit verslechtert niet. De bril krijgt dus twee schermen, die tot wel 3000 pixels per inch hebben.

Het ontwerp van de bril is gemaakt om licht van buitenaf tegen te houden, zodat je geen last hebt van bijvoorbeeld zonlicht als je de bril draagt. De beeldkwaliteit wordt enkel geoptimaliseerd op de plekken waar je direct naar het beeld kijkt. De plekken die je niet direct ziet (bijvoorbeeld de zijkant), hebben een minder goede kwaliteit. Op die manier wordt op het batterijverbruik van de bril bespaard.

2. Apple Reality heeft heel veel camera’s

De Apple Reality krijgt naar verluidt ontzettend veel camera’s. Met de reeks camera’s kan de bril gebruikt worden met VR (Virtual Reality) en AR (Augmented Reality). Twee camera’s aan de voorzijde van de bril zijn naar beneden gericht, om bewegingen van de benen nauwkeurig te volgen.

Met de camera’s wordt het bovendien mogelijk om de omgeving op de twee beeldschermen te bekijken, zodat de bril ook over een transparantiemodus beschikt. Daarnaast helpen de camera’s met het meten en analyseren van de omgeving. Door zoveel camera’s aan de Apple Reality toe te voegen is het mogelijk om iedere beweging nauwgezet te volgen, voor een realistische VR-ervaring.

3. De VR-bril krijgt een irisscanner

Waar je iPhone nog is beveiligd met Face ID of Touch ID, introduceert Apple bij de VR-bril een nieuwe beveiligingsmanier. De Apple Reality heeft namelijk een nieuwe functie: een irisscanner. De bril wordt dan ontgrendeld zodra de Apple Reality je iris herkent.

Bovendien kan de bril met een irisscanner je oogbewegingen volgen. Op die manier is het mogelijk om de bril te bedienen door ergens naar te kijken, te knipperen of je ogen op bepaalde momenten te sluiten. Met dit systeem weet de slimme bril ook waar je juist niet naar kijkt. Hierdoor hoeft de bril alleen het gebied te laten zien waar je wel naar kijkt. Dit bespaart weer een hoop processorkracht en batterij.

4. Gezichtsuitdrukkingen worden herkend

Eén van de belangrijkste functies van de Apple Reality is het verplaatsen van de gebruiker naar de virtuele wereld. Het wordt daarom waarschijnlijk mogelijk om een digitale avatar aan te maken, een virtuele versie van jezelf. Met deze avatar speel je VR-games en door de aanwezigheid van de avatars van je vrienden voelt het alsof jullie echt samen zijn.

Om deze avatar zo realistisch mogelijk te maken, beschikt de Apple Reality over techniek die gezichtsuitdrukkingen herkent. Deze gezichtsexpressies worden vervolgens vertaald naar jouw digitale avatar. Hiervoor wordt TrueDepth gebruikt, dat is dezelfde techniek waarmee nu de Animoji op de iPad en iPhone worden aangestuurd.

5. Apple Reality werkt met handgebaren

De VR-bril is op verschillende manieren te besturen. Zoals eerder genoemd kan je bepaalde snelle taken uitvoeren door bijvoorbeeld met je ogen te knipperen. Daarnaast herkent de Apple Reality handgebaren die je maakt. Het maken van bepaalde bewegingen met je handen wordt de voornaamste manier om de bril te besturen.

De Apple Reality werkt natuurlijk ook met Siri, Apple’s eigen stemassistent. Eerder werd al duidelijk dat je waarschijnlijk AirPods in moet hebben om de VR-bril te gebruiken. Apple wil hiermee de privacy van de dragen beschermen. Met het dragen van oortjes kan je omgeving immers niet meeluisteren met de Apple Reality.

6. Typen zonder toetsenbord

Volgens de doorgaans goed ingelichte Apple-analist Mark Gurman kan je met de Apple Reality typen zonder dat je een toetsenbord nodig hebt. Bij het zogenoemde Air Typing scannen de camera’s van de bril welke letters je vingers aanraken bij het digitale typen. Je ziet het toetsenbord dan wel op de schermen van de bril, maar bent dus in principe in de lucht aan het typen.

Gurman vermeldt er wel bij dat de nieuwe functie nog niet optimaal werkt, maar toch al bij de lancering van de Apple Reality beschikbaar zal zijn. Zo hoef je dus niet altijd Siri te gebruiken als je wilt typen met de bril, maar kan je ook gewoon zelf het bericht schrijven.

7. Design: ontzettend licht en dun

Het design van de Apple Reality was (en is) voor Apple één van de grootste uitdagingen in het productieproces. Huidige VR-brillen zijn vaak nog zwaar en voelen na een tijdje dragen niet meer prettig aan. Aan Apple dus de taak om een bril te ontwikkelen die wél comfortabel is om te gebruiken. De Apple Reality is daarom waarschijnlijk gemaakt van aluminium, waardoor de bril ontzettend licht is.

Volgens Apple-analist Ming-Chi Kuo heeft de bril een gewicht van tussen de 200 en 300 gram. Ter vergelijking: de Quest Pro van Meta heeft een gewicht van maar liefst 722 gram. Apple’s VR-bril zou dus véél lichter zijn. Het is nog afwachten of Apple er daadwerkelijk in slaagt om het gewicht van de bril zo laag te houden.

8. Apple reality heeft een externe batterij

Om het gewicht van de VR-bril zo laag te houden, heeft Apple ervoor gekozen om de batterij niet in de bril zelf te verwerken. De Apple Reality krijgt een externe batterij die je rond je heup kan dragen. Hierdoor heb je weinig last van het gewicht van de (waarschijnlijk zware) accu en is de bril gemakkelijker te dragen. Naast de batterij-ingang heeft de bril een usb-c-poort om bijvoorbeeld data over te zetten.

De batterij van de Apple Reality gaat naar verluidt twee uur mee, daarna moet de bril weer opgeladen worden. Het voordeel van de externe accu is dat je een tweede batterij kan koppelen aan de bril. Hierdoor is de VR-bril gewoon te gebruiken als een van de accu’s op aan het laden is. Je bent bij de Apple Reality dus niet afhankelijk van slechts één batterij.

9. De VR-bril werkt op xrOS

De Apple Reality is een compleet nieuw product van Apple, waar natuurlijk ook een nieuw besturingssysteem voor nodig is. De bril werkt naar verwachting op xrOS, niet het eerdergenoemde RealityOS. Volgens Gurman staat de xr in xrOS voor ‘extended reality’. Het nieuwe besturingssysteem zorgt voor een volledig nieuwe ervaring met al bestaande apps als FaceTime en Apple TV.

Zo wordt het bij FaceTime bijvoorbeeld mogelijk om echt bij elkaar in de ruimte te zitten, of om gesprekken te hebben met enorm gedetailleerde Animoji. De Animoji, Apple’s eigen emoji, worden met de precieze gezichtsexpressies van de gebruiker aangestuurd. Zo is het een stuk makkelijker om in een digitaal gesprek de emoties van iemands gezicht af te lezen, iets dat nu nog wel eens misgaat.

Daarnaast ontwikkelt Apple 3D-versies van standaarddiensten als Safari, Agenda, Contacten, Berichten, Foto’s en Apple Music. Het bedrijf werkt voor de Apple Reality ook aan een 3D versie van de Fitness Plus-app, zodat het voelt alsof je echt in de fitnesszaal aan het sporten bent. Niet alle apps worden vernieuwd voor de bril, in dat geval is ook de ‘normale’ versie van bijvoorbeeld de iPad beschikbaar.

10. Apple Reality werkt op M2-chip

Om al deze apps soepel te laten werken heeft Apple de VR-bril voorzien van twee M2-chips. Deze processor hebben we eerder teruggezien in de MacBook Air 2022. Het is nog niet duidelijk of de bril draait op de reguliere M2-chip, of dat Apple heeft gekozen voor de krachtigere M2 Pro (of M2 Max)-chip van de MacBook Pro 2023.

Dat de VR-bril niet één maar twee M2-chips krijgt is goed nieuws. Dit duidt er namelijk op dat de Apple Reality waarschijnlijk geen iPhone of Mac nodig heeft om te functioneren. De bril is dan krachtig genoeg om zelfstandig te gebruiken, je hebt er geen extra device voor nodig.

WWDC is inmiddels officieel aangekondigd

De Apple Reality heeft dus ontzettend veel toffe functies en wordt zo goed als zeker gepresenteerd op de WWDC-dagen in juni. Tijdens dit jaarlijkse evenement presenteert Apple de nieuwste hardware en lanceert het bedrijf bovendien nieuwe software-updates voor bijna alle producten. Apple heeft de WWDC 2023 inmiddels officieel aangekondigd: op 5 juni gaat het jaarlijkse Apple-event weer van start.

Het evenement duurt dit jaar opnieuw vijf dagen. Ontwikkelaars én studenten zijn dan (indien uitgenodigd) welkom bij het Apple Park in Cupertino, Californië. Ben je benieuwd welke producten naast de Apple Reality nog meer tijdens het WWDC-evenement aangekondigd worden? Check dan hier onze verwachtingen voor WWDC 2023.

