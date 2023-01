‘Apple Reality-headset laat je zelf apps maken (met Siri)’

Volgens geruchten heeft Apple een toffe functie toegevoegd aan de software van de VR/AR-bril. Je kunt dan zelfs met Siri apps voor de Apple Reality-headset maken.

Apple Reality-headset: maak zelf je apps

Verschillende berichten zeggen dat Apple op dit moment bezig is met de software-ontwikkelingstools voor Apple Reality. Het leuke daarvan is dat zowel ontwikkelaars als eindgebruikers hiermee aan de slag kunnen. Je hebt geen programmeerkennis nodig!

Volgens het gerucht kun je dan zelfs met Siri je eigen AR-apps (Augmented Reality) maken. De manier waarop je de AR-apps maakt kun je vergelijken met het bouwen in populaire games als Minecraft of Roblox. In deze games kan iedereen al heel snel een eigen 3D-wereld maken.

Nu al aan de slag met AR dankzij Reality Composer

Apple heeft op dit moment al een gratis app voor iPhone en iPad waarmee je augmented reality-omgevingen kunt maken zonder enige vorm van 3D- of programmeerkennis. De AR-omgevingen kun je dan meteen met je iPhone bekijken.

Apple Reality in het kort

Volgens recente geruchten krijgt de slimme bril van Apple het uiterlijk van een soort skibril, maar dan wat groter en dikker. Je kunt hem een beetje vergelijken met de Quest Pro van Meta, maar dunner.

Daarnaast beschikt hij over een reeks camera’s waarmee de bril gebruikt kan worden met VR en AR. Volgens de geruchten zal de prijs zo rond de 3000 dollar liggen.

Meer toffe functies voor de VR/AR-bril

Dat je straks apps kunt maken voor Apple Reality met Siri is leuk, maar er zijn de laatste maanden veel meer interessante geruchten over de VR/AR-bril naar buiten gekomen. We geven je een kort overzicht.

Met de Digital Crown op de bril kun je straks wisselen tussen VR en de echte wereld;

Er komen speciale op maat gemaakte lenzen (voor mensen met een bril);

De VR/AR-bril van Apple heeft een gezichtsveld van 120 graden (ter vergelijking: de Meta Quest Pro en Valve Index hebben een gezichtsveld van 106 graden);

Je kunt bestaande (2D) iOS-apps met de bril gebruiken.

