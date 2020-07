Apple Q3 2020 kwartaalcijfers: 4 opvallende dingen die je moet weten

Apple heeft zoals ieder jaar de Apple Q3 2020 kwartaalcijfers bekend gemaakt. Uit deze cijfers zijn wat opvallende dingen te halen. Wij zetten ze op een rijtje.

1. iPhone SE 2020 bezorgt Apple goede iPhone-verkoop

In een periode waarin veel smartponemerken het zwaar hebben, weet Apple toch een bescheiden groei te laten zien. Dat ligt volgens ceo Tim Cook vooral aan de iPhone SE 2020, het nieuwe instapmodel dat met zijn relatief lage prijs veel nieuwe iPhone-eigenaren binnengetrokken heeft.

De totale iPhone-verkoop steeg met twee procent ten opzichte van vorig jaar. Dat resulteert in een totale omzet van 26,4 miljard dollar, iets meer dan de 26 miljard dollar van vorig jaar. In totaal behaalde Apple een totale omzet van 59,7 miljard dollar een record.

2. Enorme groei van dienstensector

De focus van Apple op diensten werpt ook in dit kwartaal zijn vruchten af. In drie maanden tijd hebben Apples diensten 13,2 miljard dollar omzet gedraaid, ruim twee miljard dollar meer dan vorig jaar in deze periode. De App Store, Apple Music, Apple Pay, AppleCare, Apple Arcade en Apple TV Plus worden hiermee steeds belangrijker voor Apple. Reken er dus maar op dat deze diensten de komende maanden en jaren steeds verder uitgebouwd zullen worden.

3. Mensen werken thuis: iPads en Macs verkopen beter

Het massale thuiswerken van mensen over de hele wereld heeft Apple geen windeieren gelegd. Het bedrijf zag een opvallende groei van het aantal MacBook- en iPad-verkopen. De Mac groeide naar een omzet van 7 miljard dollar, ten opzichte van 5 miljoen vorig jaar. De iPad haalde een omzet van 6,5 miljard dollar binnen, ten opzichte van 5 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar.

Dat zal ongetwijfeld voor een groot deel aan thuiswerkende mensen te maken hebben, maar ook door de verbeterde MacBooks die Apple heeft uitgebracht. Zowel de MacBook Air als de MacBook Pro kregen een nieuw model met een verbeterd toetsenbord, iets waar klanten jaren op gewacht hebben. Daarnaast wordt de iPad steeds meer een laptopvervanger, wat het voor professioneel gebruik een steeds geschikter apparaat maakt.

4. iPhone 12 officieel vertraagd

Een opvallende uitspraak: aan het einde van de bekendmaking van de Apple Q3 2020 kwartaalcijfers bevestigde Apple dat de iPhone 12 officieel met een paar weken vertraagd is. Een reden werd niet gegeven, maar de kans is groot dat het coronavirus hier een rol in heeft gespeeld. In het onderstaande artikel lees je alles over een van de eerste iPhone-vertragingen in de geschiedenis van Apple.