Apple ProRAW is een kersvers fotoformaat voor de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max. Aan de hand van vijf vragen en antwoorden praten we je bij over de details, voor- en nadelen en toekomst van deze nieuwe Apple-innovatie.

1. Wat is Apple ProRAW? Een nieuw fotoformaat van Apple. Naar eigen zeggen combineert deze standaard het gemak dat je van de iPhone-camera gewend bent met de veelzijdigheid en kwaliteit van professionele fotografie.



Je kunt Apple ProRAW het best zien als een middenweg tussen HEIF, dat sinds iOS 11 het standaard iPhone-fotoformaat is, en raw, een fotoformaat waarin veel professionals hun beelden schieten. ProRAW laat je namelijk foto’s in raw-formaat nabewerken, maar de slimme fototechnieken nemen je een hoop werk uit handen door de meest essentiële bewerkingen alvast uit te voeren.



Volgens Apple is het voor beginners namelijk lastig om over te stappen van een gangbaar fotoformaat, zoals JPEG of HEIF, naar raw. Om die tussenstap te overbruggen heeft men Apple dus ProRAW bedacht. Deze nieuwe standaard moet het beste van twee werelden gaan combineren.

2. Wat zijn de voor- en nadelen? Apple claimt dat ProRAW meerdere voordelen met zich meebrengt. De eerste is toegankelijkheid, met name als het om nabewerking gaat. Het kan immers best lastig zijn om raw-foto’s op een fraaie manier na te bewerken, bijvoorbeeld omdat de beelden op het eerste gezicht nogal flets ogen. ProRAW zou fotografen in spé bij de hand nemen en dit proces makkelijker maken.



ProRAW doet namelijk al een klein beetje aan voorbewerking door een eerste aanzet te doen. Vervolgens kun jij de visuele puntjes op de i zetten, bijvoorbeeld door nog iets met de belichting of kleurtoon te spelen. Bij ProRAW hoef je dus niet alle nabewerking van een foto te doen, in tegenstelling tot bij het raw-formaat.



Een nadeel van het nieuwe Apple-formaat is dat de bestanden behoorlijk fors kunnen zijn. Er wordt immers veel meer informatie opgeslagen dan bij het maken van een ‘normaal’ HEIF-kiekje. Deze extra informatie is immers nodig om het plaatje achteraf te kunnen bewerken. Voor de reguliere huis-tuin-en-keuken-foto is het echter onnodig om in het forse ProRAW-formaat te fotograferen: dat kan prima in bijvoorbeeld HEIF.

3. Hoe kan ik met Apple ProRAW aan de slag? Door geduld te hebben én een iPhone 12 Pro of iPhone 12 Pro Max in huis te halen. Apple ProRAW is namelijk exclusief voorbehouden aan de beste (en duurste) iPhones van dit jaar. De iPhone 12 en iPhone 12 mini kunnen niet met het nieuwe fotoformaat overweg.



Over geduld hebben gesproken: ProRAW is momenteel nog niet beschikbaar. Wanneer hier verandering in komt, is nog niet duidelijk. Apple zelf geeft aan het nieuwe fotoformaat met een “toekomstige update voor iOS 14” uit te brengen.

4. Met welke apps werkt ProRAW? Dat is nog een beetje onduidelijk. Apple heeft bevestigd dat ProRAW-foto’s met de meeste professionele bewerking-apps samenwerken, maar noemde geen namen.



Gezien de goede onderlinge verstandshouding met Adobe lijkt het echter veilig om aan te nemen dat ProRAW in ieder geval compatibel is met bijvoorbeeld Photoshop. Ook werd onlangs bekend dat de Nederlandse camera-app Halide Mark II, een favoriet op de iPhoned-redactie, met Apple ProRAW overweg kan.