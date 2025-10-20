iPhone 17 Pro: scherp geprijsd en inruilvoordeel!

Deze 4 Apple-producten krijgen binnenkort héle zeldzame updates
Maurice Snijders
20 oktober 2025, 9:08
1 min leestijd
Deze 4 Apple-producten krijgen binnenkort héle zeldzame updates

Apple heeft 3 producten met de M5-chip gelanceerd, maar volgens geruchten komen er nog 4 Apple-producten die zeer zeldzame updates krijgen.

4 Apple-producten krijgen zeldzame updates

De nieuwste Apple-apparaten zijn uitgerust met de nieuwe M5-chip. Het gaat om een nieuwe iPad Pro, MacBook Pro en Vision Pro. Toch zijn het verder geen grote updates, aangezien ze allemaal vorig jaar nog een voorganger hadden.

Volgens nieuwe geruchten verschijnen er ook snel Apple-producten die niet zo vaak nieuwe updates krijgen. Zo verwachten we een nieuwe Apple TV 4K, een HomePod mini 2 en de AirTag 2 in de komende weken, gevolgd door een nieuw Studio Display begin 2026. Op elk van deze vier producten hebben we bijzonder lang moeten wachten sinds de laatste update:

  • Apple TV 4K: 3 jaar geleden;
  • HomePod mini: 5 jaar geleden;
  • AirTag: 4,5 jaar geleden;
  • Studio Display: 3,5 jaar geleden.
updates Apple-producten

De meeste updates komen sneller

Deze jarenlange wachttijden staan in schril contrast met de jaarlijkse updates die voor de meeste populaire Apple-producten worden uitgebracht. Zo komt Apple elk jaar met nieuwe modellen van de iPhone, iPad, Mac en Apple Watch. Soms gaan die vernieuwingen gepaard met grote functie-upgrades, soms zijn het kleinere releases zoals bij de nieuwe M5-producten het geval is. Maar het komt zelden voor dat er meer dan een jaar of 18 maanden tussen de updates zit.

Dat is gewoonweg niet het geval bij updates voor de ‘kleinere’ Apple-producten. Binnenkort komen we erachter hoe Apple de genoemde producten wil moderniseren en het meeste uit deze zeldzame upgrade wil halen. Wanneer Apple de Apple TV 4K, HomePod mini 2, AirTag 2 en Apple Studio Display 2 presenteert, lees je dat uiteraard direct op iPhoned. Wil je er zeker van zijn dat je niets mist, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Wij houden je dan automatisch op de hoogte!

