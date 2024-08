Dit zijn de verwachte verschijningsdata van alle nieuwe Apple-producten

Apple komt in september met een heleboel nieuwe producten. Maar wanneer kun je ze dan kopen? Wij hebben verwachte verschijningsdata van alle komende Apple-producten voor je verzameld!

Dit zijn de verwachte verschijningsdata van alle nieuwe producten

De datum van het volgende Apple-event is bekend en op 9 september (om 19u Nederlandse tijd) gaat het beginnen. Apple laat dan tijdens ‘It’s Glowtime’ onder andere de nieuwe iPhone 16, Apple Watch Series 10 en meer zien.

Al die aankondigingen zijn leuk, maar je wilt natuurlijk ook weten wanneer je ze kunt kopen! Wij hebben van alle producten die Apple waarschijnlijk gaat aankondigen de verwachte verschijningsdata! Zo weet je zeker dat je er op tijd bij bent!

Verschijningsdata producten Apple-event september 2024

iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max

Vrijdag 13 september pre-order, vrijdag 20 september te koop

Apple Watch Series X, AirPods Watch SE 2024, Apple Watch Ultra 3, AirPods 4 en AirPods Max

9 september te koop

iPad mini

9 september te koop

iOS 18

16 september

Zoals je ziet is het een behoorlijke lijst met producten die we van Apple verwachten dit jaar. Hiervan zijn de belangrijkste producten natuurlijk de nieuwe iPhones. Dat zijn de iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en Pro Max.

De iPhone 16 en 16 Plus krijgen dezelfde schermformaten als de modellen van vorig jaar. Mogelijk krijgen de iPhone 16 en 16 Plus wel dezelfde A18 Pro-chip die we ook in de Pro- en Pro Max-modellen gaan vinden. Verder komt er een ‘capture-knop’ voor het bedienen van de camera.

Daarnaast verwachten we andere cameraverbeteringen en nieuwe kleuropties voor de iPhone 16 en 16 Plus, met de AI-functies van iOS 18 als belangrijkste verkoopargument.

De iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max krijgen grote upgrades ten opzichte van de modellen van vorig jaar. Verwacht grotere schermen (6,3 inch voor het Pro-model, 6,9-inch voor de Pro Max), de capture-knop, een betere ultragroothoekcamera, betere prestaties bij weinig licht, een 5x optische zoom (nu ook voor de reguliere Pro) en een A18 Pro-chip voor AI.

Naar welke nieuwe Apple-producten uit deze lijst met verschijningsdata kijk jij het meeste uit? Laat het ons weten in de reacties!