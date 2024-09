Apple komt in oktober met een nieuwe keynote waar we nieuwe Macs en iPads te zien krijgen. Maar dat betekent ook dat vijf Apple-producten gaan verdwijnen.

Deze 5 Apple-producten gaan binnenkort verdwijnen

De volgende keynote van Apple wordt waarschijnlijk in oktober gehouden en zal zich vooral richten op de iPad en Mac. Maar als er nieuwe versies van Apple-producten komen, betekent dat ook dat er een paar oude producten gaan verdwijnen.

M3 iMac

Volgens geruchten komt er in oktober een nieuwe iMac. De upgrade die deze iMac krijgt is niet heel fors, maar altijd fijn. Zo gaat de M3-chip in de iMac verdwijnen en komt er een M4-chip in de plaats. Ook krijgen waarschijnlijk een aantal accessoires (denk bijvoorbeeld aan het Magic Keyboard) een upgrade naar usb-c.

MacBook Pro met M3

Oktober betekent waarschijnlijk ook het einde voor een van de MacBooks en daarom zal de MacBook Pro met M3 een van de Apple-producten zijn die gaat verdwijnen. Naar verwachting zal Apple nieuwe MacBook Pro’s (14 inch en 16 inch) gaan introduceren met een M4-, M4 Pro- of M4 Max-chip. Waarschijnlijk blijven andere veranderingen uit. Maar misschien dat de MacBook Pro M4 wel een ander kleurtje gaat krijgen.

M2 Mac mini

De Mac mini heeft in begin van 2023 de laatste update gekregen met een M2- en M2 Pro-chip. Volgens geruchten gaat de Mac mini dit jaar een flinke upgrade krijgen. Het design wordt kleiner, er komen poorten aan de voorkant en meer. Waarschijnlijk gaat de nieuwe Mac mini dan ook een M4- of M4 Pro-chip krijgen.

iPad mini 2021

Waarschijnlijk komt Apple in oktober met een iPad mini 2024. Het is immers alweer drie jaar geleden dat de vorige versie is verschenen. Waarschijnlijk krijgt deze volgende versie van de iPad mini een nieuwe chip (met ondersteuning voor Apple’s AI). Dat zou betekenen dat er een A18-chip (of beter) in de iPad mini 2024 komt. Je moet er dan wel rekening mee houden dat de vorige iPad mini een van de Apple-producten is die gaat verdwijnen.

iPad 2022

Het is nog niet helemaal zeker, maar verschillende geruchten zeggen dat er een nieuwe iPad 2024 aan zit te komen. Volgens doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman krijgt de standaard iPad een upgrade en zal de vorige langzaam uitgefaseerd worden.