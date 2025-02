Deze 6 Apple-producten krijgen dit jaar een update

Dit jaar belooft een goed jaar te worden voor Apple. Deze zes Apple-producten krijgen dit jaar een update en komen met een nieuwe versie.

Apple brengt regelmatig nieuwe versies uit. Maar er zijn een paar Apple-producten die al een paar jaar geen nieuwe versie meer gekregen hebben. Daar lijkt dit jaar eindelijk verandering in te komen. Dit zijn zes Apple-producten die dit jaar een update gaan krijgen.

iPhone SE 4

De vorige iPhone SE verscheen in maart 2022. Daarom wordt het de hoogste tijd voor een update. Volgens geruchten gaat de iPhone SE 2025 de volgende nieuwe functies krijgen:

Een A18-chip (die je ook van de iPhone 16 kent);

Ondersteuning voor Apple Intelligence;

OLED-display;

Face ID met een notch;

8GB werkgeheugen;

48MP hoofdcamera;

USB-C oplaadpoort;

Nieuwe 5G-modem die Apple zelf heeft ontwikkeld.

Verwacht wordt dat de iPhone SE 4 ergens in maart van dit jaar zal verschijnen.

AirTag 2

Het duurde even voordat de eerste AirTag uitkwam. De eerste geruchten dateren alweer ergens uit 2019, maar de AirTag verscheen uiteindelijk in 2021. En het lijkt er nu eindelijk op dat er een opvolger aan zit te komen.

De AirTag 2 krijgt de volgende updates:

Betere bereik;

Verbeterde draadloze chip;

Betere privacy-opties.

Volgens Mark Gurman verschijnt de AirTag 2 ergens in de helft van dit jaar.

HomePod mini 2

De Homepod mini verscheen in 2020 en was een budgetversie van de grote HomePod. Het is inmiddels vier jaar geleden dat de HomePod mini verscheen. Apple heeft een aantal nieuwe kleuren toegevoegd, maar de hardware is in al die jaren gelijk gebleven.

Volgens geruchten komt er dit jaar een nieuwe versie van de HomePod mini. Die zal ergens tegen het einde van dit jaar verschijnen. Er zijn nog weinig details bekend wat de nieuwe functies zijn, maar ondersteuning voor Apple Intelligence lijkt er in ieder geval aan te komen.

AirPods Pro 3

De AirPods hebben de laatste tijd regelmatig software-updates gekregen. En dat is mooi, maar de AirPods Pro 2 zijn alweer uit 2022. Maar het lijkt erop dat dit jaar eindelijk een nieuwe versie van de AirPods Pro gaan komen. De AirPods Pro 3 krijgen waarschijnlijk de volgende updates:

Een nieuw design;

De eerste H3-chip;

Waarschijnlijk een hartslagmeter;

Verbeterde ruisonderdrukking en audio-verbeteringen.

Apple Watch SE 3

Apple’s budget smartwatch krijgt een nieuwe versie dit jaar. Er is nog niet veel bekend over de Apple Watch SE 3, maar waarschijnlijk krijgt hij een aantal functies van de recente modellen. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe chip en extra gezondheidsfuncties.

Apple heeft de afgelopen jaren de Apple Watch SE altijd in september uitgebracht, samen met de reguliere modellen. Waarschijnlijk gaat dat dit jaar ook gebeuren.

Apple TV 4K

De Apple TV is misschien wel het Apple-product dat de meest onvoorspelbare releases heeft gekregen. Soms heeft het zelfs vier jaar geduurd voordat er een nieuwe versie verscheen.

Volgens Mark Gurman komt er dit jaar een nieuwe versie van de Apple TV 4k. Dit zal dan ergens tegen oktober of november zijn. De nieuwe Apple TV krijgt volgens geruchten nieuwe wifi-hardware en een nieuwe chip voor bluetooth. Waarschijnlijk komt er ook een snellere processor die Apple Intelligence mogelijk gaat maken.