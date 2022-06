Overzicht: 7 Apple-producten die in de tweede helft van 2022 verschijnen

We zijn inmiddels op de helft van 2022. De hoogste tijd om eens te kijken wat Apple dit jaar nog van plan is. iPhoned vertelt je in dit overzicht welke 7 Apple-producten nog in de tweede helft van 2022 gaan verschijnen.

Overzicht: 7 Apple-producten die nog in 2022 verschijnen

We zijn alweer op de helft van het jaar, maar Apple heeft nog behoorlijk wat in petto voor de rest van 2022. In dit overzicht vind je alle Apple-producten die nog in de tweede helft van 2022 gaan verschijnen.

1. iPhone 14: de smartphone van het jaar

Toch wel de knaller van dit jaar gaat de iPhone 14 worden. Apple is van plan om dit jaar vier nieuwe iPhones uit te brengen (iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max).

Zoals je ziet gaan we waarschijnlijk geen iPhone 14 mini meer krijgen. In plaats daarvan komt er een iPhone 14 Max. Deze heeft net als het grootste Pro-model een scherm van 6,7 inch.

Bij de reguliere iPhone 14 en iPhone 14 Max lijkt Apple niet veel aan het ontwerp te sleutelen. De iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max worden wel onder handen genomen en krijgen wat nieuwe onderdelen. Zo gaat de inkeping verdwijnen en krijgt de (Max) twee uitsparingen.

2. MacBook Air M2: verschijnt al snel

Tijdens de WWDC heeft Apple de MacBook Air met M2 aangekondigd. Volgens de laatste geruchten verschijnt de MacBook Air 2022 op 15 juli.

De MacBook Air 2022 heeft een M2 en een nieuw ontwerp. Hij lijkt zelfs een beetje op de MacBook Pro 2021. MagSafe is weer terug en de MacBook Air M2 heeft een notch (de inkeping in het scherm) gekregen.

Het oor wilt natuurlijk ook wat en de MacBook Air 2022 heeft nu vier speakers met ondersteuning voor Dolby Atmos en Ruimtelijke Audio. De laptop heeft ook een betere camera (1080p) gekregen.

Houd je van grote iPads? Dan is er dit jaar nog een interessante iPad-release. Vorig jaar stopte Apple een M1-chip in de iPad Pro 2021 en waarschijnlijk gaat de iPad Pro 2022 een M2-chip krijgen.

Volgens Mark Gurman gaat Apple dit jaar wel wat sleutelen aan het design van de iPad Pro 2022. Zo zijn de verwachtingen dat de iPad Pro 2022 een glazen achterkant of glazen logo gaat krijgen om draadloos opladen mogelijk te maken.

Bij de iPad Pro 2022 wordt dus mogelijk om je iPad met MagSafe op te laden. Daarnaast gaat de batterijduur er vermoedelijk ook op vooruit. Verder zeggen Ming-Chi Kuo en Ross Young dat de kleinere versie van de iPad Pro nog steeds een lcd-scherm krijgt om de kosten te drukken.

4. Apple Watch Series 8: drie nieuwe smartwatches

Ook de Apple Watch is dit jaar toe aan een update. Apple heeft namelijk maar liefst drie Apple Watch-modellen in petto. Naast de Apple Watch Series 8 komt er een budgetvriendelijke Apple Watch SE en een steviger model met een robuuste behuizing, die gericht is op beoefenaars van extreme sporten.

Volgens meerdere geruchten gaat het design dit keer écht veranderen en krijgt de Apple Watch Series 8 een plat scherm. Verder zeggen Apple-kenners Ming-Chi Kuo en Mark Gurman dat de Apple Watch Series 8 straks de lichaamstemperatuur kan meten.

Het is wel opvallend dat Mark Gurman zegt dat de S8-chip van de Apple Watch Series 8 dezelfde specificaties heeft als de vorige (de S7-chip). Dat betekent dat de Apple Watch Series 8 eigenlijk dezelfde chip krijgt als die in de Apple Watch Series 6, want ook die heeft ook de S7-chip.

5. AirPods Pro 2: dé oordopjes met ruisonderdrukking

Er werd verwacht dat de AirPods Pro 2 een nieuw design zonder steeltjes zouden krijgen, maar daar lijkt het volgens de laatste geruchten toch niet meer op. De AirPods Pro 2 behouden waarschijnlijk het oude ontwerp. Ze hebben volgens gelekte afbeeldingen veel weg van de eerste Pro’s en de nieuwe AirPods 3.

De AirPods Pro 2 krijgen een zuinigere H1-chip die moet zorgen voor een langere batterijduur én verbeterde actieve ruisonderdrukking. De case zou ook een speaker bevatten. Via de Zoek Mijn-app kun je dan een geluidje afspelen zodat je een verloren oplaaddoosje gemakkelijk terug vindt. Volgens sommige geruchten heeft het doosje zelfs aan de zijkant een microfoon om het geluid op te vangen en dat vervolgens versterkt te laten klinken op de oordopjes zelf.

6. AirPods Max 2: de beste on-ear koptelefoon

Er is nog niet zo heel veel bekend over de nieuwe AirPods Max 2. De kans is in ieder geval groot dat ze ondersteuning krijgen voor hoge kwaliteit lossless audio (zonder kwaliteitsverlies). Er komen ook nieuwe kleurtjes aan en de kans bestaat dat er een betaalbare ‘sportmodel’ gaat komen.

Daarnaast gaan er geruchten dat de AirPods Max 2 oordetectie krijgt voor je linker- en rechteroor. Hiermee hoef je niet elke keer eerst te checken wat de linker- of rechterkant van de koptelefoon is voordat je hem opdoet.

7. Mac Pro: de snelste Mac ooit

Het is alweer even geleden (2019) dat de Mac Pro een update heeft gekregen. Hoogstwaarschijnlijk gaat de Mac Pro een veel snellere Apple Silicon-chip krijgen. Apple had namelijk beloofd dat in 2022 alle Macs met een M-processor beschikbaar zullen zijn.

Volgens ons is de Mac Pro wel een uitgelezen kans voor een M2 ultra of iets vergelijkbaars. De Mac Studio heeft immers al een M1 Ultra aan boord (die eigenlijk bestaan uit een dubbele M1 Max). Over het design is echter nog niets bekend. Waarschijnlijk komt de Mac Pro weer in een flinke kast, maar is die wel wat kleiner dan de vorige versie.

Net niet meer in het producten-overzicht van 2022

Volgens verschillende geruchten was Apple ook van plan om de VR/AR-headset te lanceren in 2022. Jammer genoeg lijkt het erop dat de VR/AR-bril is uitgesteld naar 2023. Er zijn wat problemen bij het ontwikkelproces en er zijn complicaties met de camera’s en de software.

