Koop deze Apple-producten niet nú (en wel over een maand)

De nieuwste iPhones, Apple Watches en iPads zijn geweldige apparaten – toch raden we het af om ze te kopen. Althans: om ze nú te kopen. De timing zou namelijk niet heel gelukkig zijn.

Nieuwe Apple-producten in aantocht

Terwijl de meeste mensen genieten van de zomervakantie, is er van ontspanning bij Apple geen sprake. Over iets meer dan een maand trekt het bedrijf uit Cupertino een blik aan nieuwe producten open – en dat zijn niet de minste apparaten. Onder meer de nieuwste iPhone 14-serie en Apple Watch Series 8 worden verwacht.

En ook als je niet uit bent op het nieuwste van het nieuwste, kan het slim zijn om je aankoop nog even uit te stellen. Want wanneer er nieuwere producten op de markt verschijnen, worden oudere Apple-producten doorgaans in prijs verlaagd. Houd je hand dus nog even in de knip en koop de onderstaande producten vooral níét in augustus.

1. iPhone: niet kopen in augustus

Ieder jaar kondigt Apple een nieuwe iPhone-serie aan – en bijna altijd is dat in de maand september. Dit jaar gaat het om de iPhone 14-serie, die uit vier modellen bestaat. De kans is groot dat ze rond 13 september worden aangekondigd. De pre-orders starten vermoedelijk op vrijdag 16 september en vanaf 23 september hebben de eerste klanten de nieuwe toestellen in huis.

Het is daarom niet verstandig om nu een iPhone 13 (Pro) te kopen. Wacht je nog een maand, dan heb je voor (bijna) hetzelfde geld een betere iPhone. Of je gaat alsnog voor de iPhone 13 (Pro), maar hebt hem dan voor een scherpere prijs. Meestal worden iPhone-modellen met zo’n 100 tot 150 euro in prijs verlaagd wanneer er nieuwere modellen verschijnen.

De iPhone SE 2022 is overigens een uitzondering. De budget-iPhone werd nog in maart dit jaar gelanceerd en we verwachten dat een prijsverlaging nog zeker een jaar uitblijft. In onze iPhone SE 2022 prijsvergelijker zie je waar je de SE het goedkoopst in huis haalt.

2. Apple Watch: wacht nog een maand

Bij het Apple-event van september blijft het niet bij nieuwe iPhones. Er worden ook drie nieuwe Apple Watch-modellen verwacht. Het gaat volgens geruchten om de Apple Watch Series 8, de Apple Watch SE en een extra stevige versie voor extreme sporten.

Wacht je een maandje met je aankoop, dan heb je voor (ongeveer) evenveel geld een beter klokje om de pols. Verwacht wordt dat de Apple Watch Series 8 een nieuwe sensor heeft, die de lichaamstemperatuur meet. De nieuwe Apple Watch SE is vermoedelijk gebaseerd op de Apple Watch Series 6 en heeft een Always-on display en ECG-functie. De huidige SE heeft dat niet.

3. iPad 2022: vaarwel Lightning

De instap-iPad wordt zo’n beetje ieder jaar vernieuwd. Het is vooral de vraag of Apple de versie van 2022 in september of oktober lanceert. In ieder geval is het niet zo’n goed moment om de 9e generatie iPad uit 2021 te kopen. De tiende versie komt er dus bijna aan – en de veranderingen zijn waarschijnlijk groot.

Volgens geruchten krijgt de iPad 2022 een groter display van 10,5 of 10,9 inch. Nu is de schermgrootte 10,2 inch. Mogelijk krijgt de tablet een modernere uitstraling, waarbij de thuisknop verdwijnt en de randen om het scherm smaller zijn. Verder verdwijnt de Lightning-aansluiting: daarvoor in de plaats komt usb-c. Ook stopt Apple er een krachtigere A14-chip in, die zo’n dertig procent sneller is. Kortom: de nieuwe instap-iPad is het wachten waard.

4. Mac mini: straks mét M2

De Mac mini werd voor het laatst ververst in november 2020, en is wel aan een update toe. Die lijkt in aantocht, want de gerenommeerde Apple-insider Mark Gurman stelt dat er nog in 2022 een nieuwe versie verschijnt. De maand oktober lijkt hierbij het meest aannemelijk.

De nieuwe Mac mini 2022 is vermoedelijk uitgerust met een M2-chip, die we al kennen van de nieuwe MacBook Air. Ook is er mogelijk een extra krachtige variant met een M2 Pro-chip. Overigens is de huidige versie uit 2020 voor velen nog interessant. We verwachten dat Apple de prijs na de aankondiging van de Mac mini 2022 verlaagt, dus wacht ook in dit geval nog even met de aanschaf.

Koop deze producten wél

Sommige iPhone-, iPad- en Apple Watch-modellen kun je dus beter niet kopen in augustus, maar er zijn ook producten waarbij de timing juist wél goed is omdat ze nog vrij nieuw zijn:

