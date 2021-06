Apple heeft een lijst gedeeld met producten die vanwege mogelijke magnetische interferentie op veilige afstand moeten worden gehouden van medische apparaten. Denk hierbij aan geïmplanteerde pacemakers en defibrillators.

Hou deze Apple-producten niet te dicht bij je pacemaker

Apple-producten kunnen zorgen voor interferentie met medische apparaten. Dit zorgt ervoor dat mensen met een pacemaker risico lopen op ellende. Om dit te voorkomen is het belangrijk om een aantal producten van Apple op veilige afstand van pacemakers te houden.

Wat betekent ‘een veilige afstand’ dan precies? Apple geeft aan dat 15 centimeter over het algemeen genoeg is. Wanneer producten draadloos worden opgeladen geldt echter een veilige afstand van 30 centimeter. Dit kan per apparaat verschillen. Voor specifieke richtlijnen is het dan ook altijd verstandig om een arts te raadplegen.

Bepaalde Apple-producten bevatten magneten die waarschijnlijk niet interfereren met medische apparaten, aldus Apple. Deze producten staan dan ook niet op de lijst. De producten die wél op de lijst staan, zijn:

AirPods en oplaadcases

• AirPods en oplaadcase

• AirPods and draadloos oplaadbare case

• AirPods Pro en draadloos oplaadbare case

• AirPods Max en Smart Case

Apple Watch en accessoires

• Apple Watch

• Apple Watch-bandjes met magneten

• Magnetische oplaadaccessoires voor Apple Watch

HomePod

• HomePod

• HomePod mini

iPad en accessoires

• iPad

• iPad mini

• iPad Air

• iPad Pro

• iPad Smart Covers en Smart Folios

• iPad Smart Keyboard en Smart Keyboard Folio

• Magic Keyboard voor iPad

iPhone en MagSafe-accessoires

• iPhone 12-serie

• MagSafe-accessoires

Mac en accessoires

• Mac mini

• Mac Pro

• MacBook Air

• MacBook Pro

• iMac

• Apple Pro Display XDR

Beats

• Beats Flex

• Beats X

• PowerBeats Pro

• UrBeats3

iPhone 12 al eerder punt van discussie onder medici

Eerder deze maand publiceerde American Heart Association een kleine studie naar het effect van de iPhone 12 op verschillende soorten pacemakers en implanteerbare cardioverter-defibrillators. Hieruit bleek dat 11 van de 14 hartapparaten interferentie ondervonden wanneer een iPhone 12 Pro Max dicht bij het hartapparaat werd gehouden.

In januari 2021 bleek uit een artikel in Heart Rhythm Magazine dat magnetische interferentie van iPhone 12-modellen mogelijk levensreddende therapie bij een patiënt kunnen remmen. Drie artsen in Michigan testten deze interactie door een iPhone 12 in de buurt van de implanteerbare cardioverter-defibrillator te houden. De defibrillator werkte direct niet meer goed.

