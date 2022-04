Apple-producten najaar 2022: deze komen nog (en dit weten we nu al)

We weten steeds meer over de nieuwe producten die Apple in het najaar van 2022 nog gaat lanceren. In dit artikel hebben we alle informatie voor je verzameld en kom je alle ‘gelekte’ details te weten!

Apple-producten najaar 2022: komen ze zeker?

Apple brengt elk jaar nieuwe producten op de markt. We werden begin maart al getrakteerd op de iPhone SE 2022 en de iPad Air 2022 tijdens het eerste Apple Event van dit jaar. Apple zou Apple niet zijn, als er in het najaar van 2022 niet nog meer producten aan zitten te komen.

In dit overzicht hebben we alle producten bij elkaar gezet, waarvan we verwachten dat Apple ze nog in het najaar van 2022 gaan uitbrengen. Natuurlijk hopen we dat alle producten in één keer gelanceerd worden in het najaar, maar heel waarschijnlijk is dit jammer genoeg niet.

Daarom hebben we ze voor het gemak onderverdeeld in drie niveaus: ‘zeer waarschijnlijk’, ‘onzeker’ en ‘valse hoop’. We beginnen met de producten van Apple waarvan we bijna zeker weten dat de lancering in het najaar van 2022 gaat plaatsvinden.

Zeer waarschijnlijk: lancering iPhone 14-serie en Apple Watch Series 8

De iPhone 14-serie gaat er vrijwel zeker komen. Elk jaar lanceert Apple een nieuwe iPhone en daarom is het nu de beurt aan de opvolger van de iPhone 13. Daarnaast verwachten we hoogstwaarschijnlijk ook een nieuwe Apple Watch Series 8.

iPhone 14 (Pro) (Max): kleine vernieuwingen

Over het nieuwste vlaggenschip van Apple verschijnen steeds meer geruchten. Net als de afgelopen jaren gaan we naar alle waarschijnlijkheid vier nieuwe iPhone-modellen zien in de herfst. Dit zijn de iPhone 14, iPhone 14 Pro (beide 6,1 inch), iPhone 14 Max en de iPhone 14 Pro Max (beide 6,7 inch). Er lijkt geen mini-variant van de iPhone 14 aan te komen, zoals nog wel het geval was bij de iPhone 13 mini. Opvallend aan het design is dat de notch (de camera-inkeping) óf krimpt óf een paar gaatjes gaat worden.

Daarnaast gaan er geruchten dat Apple de 12 megapixel-camera bij de Pro-versies van de iPhone 14 eindelijk vervangt met een nieuwe camera van 48 megapixel. De betrouwbare analist Kuo vertelde daarnaast dat de ‘reguliere’ iPhone 14 wederom een A15-chip krijgt, net als de iPhone 13.

De duurdere Pro-modellen krijgen wél de nieuwe A16 Bionic-chip en een ProMotion-scherm dat zich 120 keer per seconde ververst. Voor de échte nieuwtjes moet je bij de iPhone 14 dus naar alle waarschijnlijkheid de Pro-modellen aanschaffen. De lancering van deze producten is voor ons zeker, maar met welke specificaties Apple precies gaat komen is nog maar de vraag.

Apple Watch Series 8 en de Apple Watch SE 2

Ook verwachten we dat we in het najaar twee nieuwe modellen van de Apple Watch gaan zien. Mark Gurman van Bloomberg meldde eerder dit jaar dat Apple de nieuwe Apple Watch Series 8 in meerdere versies lanceert. Er komt een ‘Extreme Sports’-design met een nieuw niveau waterdichtheid en een ‘normale’ versie. Ook verwachten we dat Apple met een opvolger van het budgetmodel, de Apple Watch SE, gaat komen.

Onzeker voor 2022: AirPods Pro 2, Macs en iPad Pro 2022

Pas op: We gaan nu een beetje speculeren. Nou ja, we doen een paar educated guesses. Deze schudden we niet zomaar uit onze mouw, maar zijn de afgelopen maanden de revue gepasseerd. We hopen uiteraard dat deze Apple-producten ook in het najaar van 2022 op onze deurmat liggen om uitgebreid te testen. We kunnen echter nog niet spreken van ‘zekerheidjes’.

AirPods Pro 2: een wereld van verschil

De eerdergenoemde Apple-analisten Kuo en Gurman menen dat Apple nieuwe oordoppen gaat lanceren. Apple geeft deze AirPods Pro 2 een nieuw design zonder de beroemde ‘steeltjes’. Volgens de geruchten gaat Apple de nieuwe AirPods ook voorzien van ingebouwde bewegingssensoren, zodat de oortjes kunnen dienen als gezondheidsmeter en stappenteller.

Een andere interessante (mogelijke) toevoeging is lossless audio (audio zonder kwaliteitsverlies) en een langere accuduur van zowel de oortjes, als het oplaaddoosje. Wij zijn in ieder geval heel enthousiast!

MacBook Air 2022, Mac mini, Mac Pro

Mark Gurman (ja daar is hij weer!) meldt dat de nieuwe MacBook Air ‘een compleet nieuw ontwerp, MagSafe, de M2-chip en meer’ krijgt. We verwachten echter geen (duur) mini-led-scherm. Er gaan wel geruchten dat Apple het kleinste laptop-model dit jaar voorziet van een (iets) groter 13,6 inch-display.

De nieuwe Mac Pro 2022 krijgt volgens de geruchten wel een mini-led-scherm met een M1 Ultra-chip (misschien zelfs een dubbele M1 Ultra-chip). De laatste Mac Pro kwam uit in 2019. Als het aan ons ligt is deze wel weer toe aan een update!

De nieuwe Mac mini hadden wij eigenlijk al verwacht bij het Lente-event van 2022 ‘Peek Performance’. In plaatst daarvan lanceerde Apple de Mac Studio en Studio Display. De nieuwe Mac mini hopen we dus te zien in het najaar van dit jaar. De nieuwe ‘instap’-Mac krijgt niet alleen een M1-chip, maar heeft ook een nieuw design. We verwachten daarnaast dat de Mac mini ook meer aansluitpoorten heeft.

iPad Pro 2022

Als laatste in de ‘onzeker’-reeks is de iPad Pro 2022. We verwachten een MagSafe-lader, een M1 (Pro/Max)-chip en een grotere batterij. Het is echter onduidelijk of er een mini-led display in de jumbo-versie van de iPad te vinden is. Ook is het mogelijk dat de iPad Pro 2022 een langverwachte M2-chip gaat krijgen in plaats van de M1 die we nog in de huidige iPad Pro 2021 terugvinden.

Valse hoop voor het najaar 2022: Apple Reality

Er gaan al jaren geruchten over de ontwikkeling van een AR/VR-headset door Apple. Of deze het levenslicht gaat zien en hoe deze gaat heten is nog maar de vraag. Wij vinden ‘Apple Reality’ het meest waarschijnlijk gezien Apple’s vorige benamingen en een broncode met de naam ‘realityOS’.

Volgens Ming-Chi Kuo krijgt de VR/AR-headset veel rekenkracht. Denk hierbij aan een processor die vergelijkbaar is met die van de M1-processor van de Mac. De brug tussen VR en AR zou hierdoor naadloos werken. Ook is de headset naar verluidt voorzien van twee 8K-schermen. Eerder meldde Apple-analist Gurman dat de Apple Reality is ontworpen voor functies als gamen, het (samen) streamen van video’s en communicatie.

Wij zijn het meest enthousiast over Apple Reality. Aan de andere kant denken we ook dat we hier nog het langst op moeten wachten. Misschien komt deze wel helemaal nooit! Naar de lancering van welk Apple producten in het najaar van 2022 kijk jij het meeste uit? Laat het ons weten!

