Dit is waarom steeds minder Apple-producten met de letter “i” beginnen

De iPhone, iPad en iMac: stuk voor stuk iconische Apple-producten die met een “i” beginnen. Waar staat deze letter eigenlijk voor? En waarom stapt Apple steeds meer van dit handelsmerk af? Tijd voor een analyse.

Dit is waarom de iPhone geen Apple Phone heet

Ons startpunt is 1998. In dat jaar onthulde de inmiddels overleden Steve Jobs de eerste iDevice: de iMac. Je kunt het nu bijna niet meer voorstellen, maar destijds stond ‘het internet’ in de kinderschoenen en was de nieuwe technologie flink in opkomst. Logisch dus dat computermakers hierop inspeelden, zo ook Apple.

Tijdens de presentatie van de iMac gaf Jobs, die destijds net aan zijn tweede periode bij Apple begon, aan dat de “i” voor internet stond. Het wereldwijde web stond aan de basis van de nieuwe computer, dus vond het bedrijf het een logische naam. Maar, de “i” in de naam heeft meer betekenissen. Tijdens de presentatie gaf Jobs nog vier interpretaties:

Individual: Apple wilde iMac-gebrukers in staat stellen om zichzelf optimaal te uiten, door middel van hun kersverse en unieke computer. Instruct: De eerste iMac was (mede) voor studenten en docenten gemaakt. Apple voorzag een toekomst waarin de iMac dé dominante computer in het onderwijs zou worden. Inform: Hiermee gaf het bedrijf aan dat de iMac een ideaal apparaat was om te kunnen leren dankzij het internet. Inspire: Het bedrijf wilde dat iMac-gebruikers allerlei toffe dingen gingen maken, om daarmee anderen te inspireren.

Zo gezegd, zo gedaan. De iconische iMac groeide uit tot een gigantisch succes en daarom probeerde Apple het trucje te herhalen in haar andere producten. Zodoende verscheen een jaar later de iBook. Deze voorloper van de MacBook werd in de markt gezet als een draagbare variant van de iMac-computer. En, niet geheel onbelangrijk, ook de iBook werd een gigantisch verkoopsucces.

“i” is hét handelsmerk van Apple…

Die meevaller kon Apple wel gebruiken. Toen Jobs in 1997 net terug bij Apple was, stond het bedrijf er namelijk allesbehalve rooskleurig voor. De financiële situatie was slecht en men was naarstig op zoek naar een verkoopknaller. Het is dan ook niet vreemd dat Apple in de eerstvolgende producten vasthield aan het “i”-handelsmerk, want never change a winning team.

In 2001 kwam bijvoorbeeld de iconische iPod-muziekspeler uit, gevolgd door de de smartphone uit 2007 waaraan deze website zijn naam ontleent. Ook de iPad, die in 2010 het levenslicht zag, bouwt direct voort op de succesvolle weg die Apple eind jaren ’90 insloeg.

Sterker nog, Apple probeerde de “i” op een gegeven moment zelfs te patenteren. Het bedrijf was ervan overtuigd dat de letter een integraal onderdeel van de Apple-beleving was geworden. Iedereen die de letter “i” zag, dacht direct aan Apple, aldus Apple zelf. De rechter ging hier echter niet in mee en oordeelde in 2010 dat “geen weldenkend mens” denkt dat wanneer een product de letter “i” heeft, het wel door Apple gemaakt moet zijn.

…Of toch niet?

En hier wordt het interessant, want rond deze tijd lijkt het bedrijf van haar ‘geloof’ te zijn gevallen. Er komen namelijk producten uit zonder de welbekende letter. Kijk bijvoorbeeld naar de Apple Watch, die in 2015 werd gepresenteerd.

Die naam was opvallend, want de buitenwacht dacht het slimme horloge als iWatch door het leven zou gaan. Waarom is er eigenlijk voor Apple Watch gekozen, in plaats van het ogenschijnlijk veel logischere iWatch?

Toen Tim Cook, de huidige directeur van Apple die in 2011 het stokje overnam van de steeds zieker wordende Jobs, hier door een journalist naar gevraagd werd, was zijn antwoord niet echt bevredigend. “We hebben natuurlijk wel over de naam nagedacht, maar ik vind Apple Watch best een goede naam. Wat denk jij?”, vroeg Cook aan de journalist van Newsweek.

Het moge duidelijk zijn. Apple is een mysterieus bedrijf en dus houdt Cook de kaken stijf op elkaar wat betreft de nieuwe ‘naamstrategie’. We hebben hierdoor geen expliciete verklaring over het hoe en waarom, maar we kunnen natuurlijk wel een poging tot verklaren doen.

Waarom Apple van de “i” afstapt

Waarschijnlijk heeft het vooral met merkrecht te maken. Apple is namelijk een beschermde naam. Dat wil zeggen: concurrerende bedrijven kunnen niet zomaar een Apple Phone uitbrengen, want daardoor zou iedereen natuurlijk denken dat ‘ie door het bedrijf van Tim Cook is gemaakt.

Daarentegen is de letter “i” dus geen beschermde merknaam. Het lijkt daarom logisch dat Apple rond het moment van de verloren rechtszaak van koers is veranderend.

Kijk maar naar de ‘recente’ productonthulling. Je gebruikt bijvoorbeeld geen iPencil om je iPad mee te bedienen, maar een Apple Pencil. En betalen doe je (in Amerika) met de fysieke Apple Card-betaalkaart, in plaats van een iCard. De opvallende voorloper van deze trend is de Apple TV. Die kwam in 2006 uit en was zijn ‘tijd vooruit’ door niet iTV te heten, maar dat kwam omdat een Brits televisienetwerk die naam had geclaimd.

Ook op softwaregebied zien we duidelijk dat Apple van de iconische letter is afgestapt. De iBooks-app heet tegenwoordig gewoon Books, en muziekprogramma iTunes gebruiken we anno nu als Music. Ook de Foto’s-app liet het “i”-voorvoegsel een paar jaar geleden voor wat het was.

Wanneer verdwijnt de iPhone?

Dus, als Apple schijnbaar weinig meer ziet in de iconische “i”, waarom bestaan er dan nog producten met deze naam, zoals de iPhone en iPad? Apple zelf heeft hier nooit expliciet antwoord op gegeven, maar waarschijnlijk heeft het met geld te maken. De iPhone en iPad zijn immers gigantisch succesvol en wereldwijd bekend.

Het zou daarom onlogisch zijn om de iPhone ineens Apple Phone te gaan noemen, want dan verlies je al die naamsbekendheid. Veel logischer is het om bestaande Apple-spullen met het “i”-voorvoegsel op een natuurlijke manier uit te faseren, zoals bij de iPod is gebeurd. De iPhone kan immers alles wat de muziekspeler kon, dus Apple besloot de iPod grotendeels te laten voor wat het is (op de upgrade uit 2019 na).

Voor veel mensen is de smartphone hun mees gebruikte elektronische apparaat, maar misschien is dat over tien jaar wel een slimme bril, een ander apparaat of iets dat we ons nu nog niet kunnen voorstellen. Wat de opvolger/evolutie van de smartphone ook wordt, die van Apple gaat hoogstwaarschijnlijk niet met de letter “i” beginnen.

