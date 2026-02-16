Pak je agenda: op 4 maart 2026 komen nieuwe Apple-producten

Apple heeft een evenement aangekondigd! Pak je agenda er maar bij, want op 4 maart 2026 kun je een reeks nieuwe producten verwachten. Dit zijn ze.

Eerste Apple-event van 2026

Er komt een Apple-event aan! Apple heeft aangekondigd dat het eerst evenement van 2026 plaatsvindt op woensdag 4 maart. Het evenement heeft geen traditionele vorm, in plaats daarvan kiest Apple voor een “special Apple Experience”. In drie steden heeft Apple de media uitgenodigd voor het speciale evenement. Het event begint in New York, Londen en Shanghai op 4 maart om 15.00 uur Nederlandse tijd.

Apple heeft de uitnodiging inmiddels verzonden naar journalisten en andere bekende personen. Zij kunnen op woensdag 4 maart als eerste aan de slag met de nieuwe Apple-producten. Het is de verwachting dat de nieuwe toestellen eerder die week worden gepresenteerd, dat doet Apple vermoedelijk via persberichten. Nog even geduld dus, want er komen binnenkort veel nieuwe producten van Apple aan!

Apple is holding a product launch in New York on March 4. pic.twitter.com/j0hYQ9sfqd — Mark Gurman (@markgurman) February 16, 2026

Deze producten kun je verwachten

Volgens geruchten bereidt Apple de releases van een groot aantal toestellen voor. De iPhone 17e verschijnt in ieder geval dit voorjaar en wordt voorzien van een nieuwe chip. Hetzelfde geldt voor de nieuwe generatie van de MacBook Pro, die de overstap maakt naar de M5 Pro- en de M5 Max-chip. Verder worden de iPad Air 2026, iPad 2026 en een goedkopere MacBook 2026 verwacht. Laatstgenoemde is een compleet nieuwe MacBook, die naar verluidt draait op de A18-chip en beschikbaar komt in een reeks vrolijke kleuren.

De kans is groot dat we deze nieuwe Apple-producten eindelijk zullen zien op 4 maart 2026. Daarnaast gaan er al langer geruchten over nieuwe generaties van de Apple TV en de HomePod mini. Mogelijk kondigt Apple deze toestellen aan in dezelfde week, dat weten we zeker als het evenement plaatsvindt op woensdag 4 maart 2026. Het is in ieder geval zeker dat er veel nieuwe toestellen van Apple op de planning staan.

Meer over het Apple-event

Het is dus nog even afwachten welke producten Apple precies zal onthullen in de week van 2 maart 2026. Apple laat doorgaans weinig los over de aankondigingen bij tussentijdse evenementen. Waar het in september vooraf altijd duidelijk is dat het om de onthulling van de nieuwe iPhones gaat, is dat bij evenementen in het voor- en het najaar altijd pas duidelijk op het moment van de presentatie. Het is in ieder geval waarschijnlijk dat de nieuwe iPhone en MacBook Pro gepresenteerd worden.

Goed nieuws dus als je aan het wachten bent op de nieuwe Apple-producten, want ze verschijnen uiterlijk op 4 maart 2026. Wil je geen enkele aankondiging van Apple missen? En als eerste weten welke nieuwe toestellen Apple heeft gepresenteerd? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!