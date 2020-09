Overzicht: deze 12 Apple-producten komen nog in 2020 uit

Met een Apple-event voor de deur en nog ruim drie maanden in het jaar, staan er nog heel wat Apple-producten te trappelen om in de winkelschappen te liggen. Tijd voor een groot overzicht.

Lees verder na de advertentie.

Apple in 2020: deze producten moeten nog komen

Hoewel 2020 ook voor Apple een ander jaar geworden is dan het bedrijf vooraf gepland had, heeft het een druk najaar voor de boeg. Met maar liefst twaalf nieuwe producten die volgens meerdere geruchten nog voor het einde van 2020 moeten verschijnen. We zetten ze voor je op een rijtje.

1 & 2: iPhone 12 en iPhone 12 mini

De belangrijkste producten voor Apple zijn ook in 2020 uiteraard de nieuwe iPhones. In de loop van oktober zullen de iPhone 12 en iPhone 12 mini verschijnen. Deze volgen de iPhone 11 op, een toestel met een 6,1 inch-scherm en de andere met een kleiner 5,4 inch-display. De twee iPhones hebben een oled-scherm en nieuw design dat aan de iPad Pro doet denken. Ook zouden ze allebei 5G ondersteunen en een dubbele cameralens hebben.

3 & 4: iPhone 12 Pro en Pro Max

De iPhone 11 Pro en Pro Max krijgen uiteraard ook opvolgers, die net als de andere twee iPhones in oktober het levenslicht zien. Met een nieuw design, 5G-ondersteuning, een snellere chip en nieuwe donkerblauwe kleur om uit te kiezen lijken de iPhone 12 Pro en 12 Pro Max weer een mooie upgrade te worden. De grote vraag is nu of we de vier 2020 iPhones tijdens het Apple-event op 15 september te zien krijgen, of we nog wat langer moeten wachten.

5: Apple Watch Series 6

De nieuwe Apple Watch belooft net als vorig jaar vooral een kleine upgrade te worden. Het design blijft hetzelfde en het zouden vooral de nieuwe gezondheidssensoren zijn die de Series 6 onderscheidt van zijn voorgangers. Met deze sensoren zouden paniekaanvallen gedetecteerd worden. Ook verwachten we dat de nieuwe Watch extra goed werkt met de nieuwe Slaap-app die watchOS 7 introduceert. Mogelijk met een langere accuduur.

6: Goedkopere Apple Watch

Om zijn smartwatch voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te houden, verkoopt Apple nog steeds de Apple Watch Series 3. Deze begint met zijn verouderde ontwerp anno 2020 wel wat achter te lopen.

Daarom zou het bedrijf tegelijk met de Series 6 een nieuw ‘budgetmodel’ introduceren die de plek van de Series 3 opvult. Verwacht een lagere prijs en daardoor minder geavanceerde functies. Beide Apple Watches worden hoogstwaarschijnlijk op dinsdag 15 september getoond.

7: iPad 2020

De populairste iPad heeft heel 2020 nog geen opknapbeurt gehad, maar het lange wachten lijkt beloond te worden. De nieuwe ‘instap-iPad’ zou een stuk groter 10,8 inch scherm krijgen, waardoor de schermranden hopelijk ook weer een stukje smaller worden.

Het is nog niet duidelijk of deze nieuwe iPad een voorkantvullend scherm als de iPad Pro krijgt, maar een moderner design lijkt een zekerheid. Daarmee lijkt deze iPad 2020 zijn grootste upgrade in jaren tegemoet te gaan.

8: iPad Air 2020

Als de iPad 2020 er zoveel op vooruit gaat, mag de nieuwe iPad Air natuurlijk niet achterblijven. De iPad Air 2020 zou een iPad Pro-design krijgen met voorkantvullend scherm. Het is alleen nog even onduidelijk of Face ID wel op de Air beschikbaar komt of Apple toch kiest voor het goedkopere Touch ID.

Met een snellere chip en mogelijk groter scherm lijken deze verbeteringen de iPad Air nog beter geschikt te maken voor studenten. Wij verwachten zowel de iPad 2020 als de iPad Air 2020 te zien tijdens het Apple-event op 15 september.

9: AirPods Studio

Op nieuwe AirPods en AirPods Pro zullen we waarschijnlijk tot 2021 moeten wachten, maar Apple heeft wel nog iets anders voor ons in petto. Na maanden van geruchten zou de AirPods Studio in het najaar van 2020 verschijnen.

Deze over-ear koptelefoon heeft hetzelfde gebruikersgemak als de AirPods, slimme draagdetectie en verwisselbare hoofdbanden. Dat maakt het een high-end accessoire, waar waarschijnlijk ook een flink prijskaartje aan hangt.

Conceptafbeelding van de AirTag

10: AirTag

Een heel nieuw accessoire is de AirTag: een piepkleine bluetooth-tracker die je aan je sleutelbos kunt hangen. Het apparaatje zendt continu een signaal uit, zodat je het gemakkelijk terug kunt vinden via de ‘Zoek Mijn-app’ op iOS en macOS.

Daarmee gaat Apple de strijd aan met bestaande bluetooth-trackers van bijvoorbeeld Tile. De AirTag zou ook met ARKit samenwerken, zodat je via de camera van je iPhone de exacte locatie kunt achterhalen.

11: MacBook met Apple Silicon

In het najaar draait alles traditioneel om de Mac en dat is in 2020 waarschijnlijk weer het geval. Apple zou de eerste MacBook met Apple Silicon aankondigen: een zelfgemaakte processor die degene van Intel vervangt.

Zoals het er nu naar uitziet zou Apple speciaal hiervoor de 12 inch-MacBook nieuw leven inblazen. Dat moet voor een compacte, lichte en razendsnelle Mac zorgen die standaard op macOS Big Sur draait.

12: MacBook Pro met Apple Silicon

Naast een 12 inch-MacBook met Apple Silicon zou Apple ook van plan zijn om voor het einde van 2020 een MacBook Pro uit te brengen met een eigen Apple-processor. Of dit ook het langverwachte nieuwe design met zich meebrengt, is nog even afwachten. Wij verwachten vooral een specs-upgrade voor professionele gebruikers die zo snel mogelijk met Apple Silicon aan de slag willen.

Volg iPhoned voor alle aankondigingen, reviews en meer

Zoals je ziet belooft het een druk najaar te worden voor Apple en daarmee ook voor iPhoned. Wij gaan de komende maanden weer aan de slag om jou iedere dag van het laatste nieuws en de beste tips te voorzien en zullen deze producten uitgebreid gaan testen en reviewen. Zo kun jij zelf bepalen welke Apple-producten in dit lijstje jouw geld waard zijn.