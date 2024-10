Apple is dit jaar gestopt met het maken van vier verschillende producten, en dat is jammer. Maar één product komt ook weer terug.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple is 2024 gestopt met deze 4 producten (maar één komt er terug)

Wanneer producten alweer een tijdje meegaan komt er een moment dat Apple stopt met de productie. Dit jaar is Apple maar liefst gestopt met vier verschillende producten. Opvallend is dat één van deze producten terugkomt in een nieuwe versie.

De producten waar Apple dit jaar mee is gestopt zijn de iPad 9, de SuperDrive, de FineWoven hoesjes voor de iPhone en de Powerbeats Pro oordopjes. Eigenlijk is Apple met nog meer producten gestopt, zoals de iPhone 15 Pro en de Apple Watch Series 9, maar dat zijn modellen van de vorige generatie waar Apple ieder jaar mee stopt.

iPad 9 (2021)

Apple stopte met de productie van de iPad 2021 op dezelfde dag dat de nieuwe iPad Pro en de iPad Air dit jaar verschenen. Wil je een betaalbare iPad? Dan moet je nu bij de iPad 2022 zijn (€ 389,-).

SuperDrive

Dit apparaat is alweer wat ouder. De SuperDrive was een externe CD/DVD-drive en verscheen samen met de eerste MacBook Air die geen CD/DVD-drive had. In vrijwel elk land is het apparaat inmiddels niet meer te koop bij Apple en het is niet bekend of hij ooit nog zal terugkeren. Online is de SuperDrive hier en daar nog beschikbaar, maar daar kan dus snel verandering in komen.

FineWoven hoesjes

De FineWoven-hoesjes lijken toch niet het succes te zijn geworden dat Apple voor ogen had. Op internet zijn veel klachten te vinden over de nieuwe hoesjes die bij de iPhone 15 werden geïntroduceerd.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Voor de iPhone 16 zijn helemaal geen FineWoven hoesjes meer te koop. Dus het lijkt erop dat dit ook een van de Apple-producten is waar Apple mee gestopt is.

Powerbeats Pro

Apple is deze maand stilletjes gestopt met de Powerbeats Pro. Dit waren oordopjes die op sporters zijn gericht. Opvallend was dat deze oordopjes een soort haak hadden waarmee je ze om je oor kon ‘hangen’. Hierdoor bleven ze beter zitten.

Built for Shohei Ohtani. pic.twitter.com/78Vz7ondq5 — Beats by Dre (@beatsbydre) September 4, 2024

In een video op X is echter te zien dat Apple nieuwe Powerbeats Pro 2 gaat uitbrengen. De oortjes lijken op de vorige versie, maar dan wat dunner. Geruchten zeggen ook dat de Powerbeats Pro 2 je hartslag kunnen meten tijdens het sporten, actieve ruisonderdrukking krijgen, ondersteuning hebben ruimtelijke audio en adaptieve audio.