Pijnlijk: zoveel % zijn de iPhone en iPad duurder dan vorig jaar

De afgelopen tijd werd zo’n beetje alles duurder, en voor Apple-producten gaat dat al helemaal op. Een nieuw rapport laat zien dat de prijzen van de iPhone, iPad en MacBook in 2023 wereldwijd aanzienlijk zijn gestegen.

iPhones en iPads duurder in 2023

Nukeni – een prijsvergelijkingswebsite voor gadgets – analyseerde de prijzen van de 37 online Apple Stores die er wereldwijd zijn. Hierbij werd de vergelijking gemaakt met wat je nu betaalt voor de nieuwste iPhone, iPad of MacBook Pro en wat je vorig jaar spendeerde.

De prijsstijging van de iPhone, weergegeven in lokale valuta

Het verschil is goot. In vergelijking met de iPhone 13 zijn de prijzen van de iPhone 14 in 29 van de 37 landen gestegen. de MacBook Pro-reeks is duurder in 27 landen en de nieuwste iPad 2022 (10e generatie) werd zelfs in alle landen prijziger.

De prijsstijging van de iPad, weergegeven in lokale valuta

De prijsstijgingen variëren van land tot land, en in Nederland stegen de prijzen van Apple-producten relatief hard. Voor de nieuwste iPhone betalen we nu ruim 12% meer dan vorig jaar. De MacBook Pro 2023 is bijna 9% duurder dan zijn voorganger. En wil je de meest recente instap-iPad, dan ben je 51,41% meer kwijt.

De prijsstijging van de 14-inch MacBook Pro, weergegeven in lokale valuta

Dat het erger kan, zien we ook terug. In Turkije zijn de prijzen voor Apple-producten meer dan verdubbeld, als gevolg van extreme inflatie. Ook in Japan en Zweden is een Apple-aankoop een grotere aanslag op de portemonnee, waar de iPhone en MacBook Pro ruim 20% duurder werden.

Waarom zijn Apple-producten zo duur geworden?

De wereldwijde inflatie van Apple-producten lijkt vooral het gevolg te zijn van de sterke dollar. In de Verenigde Staten bleven de prijzen van verschillende Apple-producten namelijk gelijk – zoals bij de iPhone 14-serie en MacBook Pro.

Wil je een nieuw Apple-product, dan is het slim om te kijken naar de producten die één generatie ouder zijn. De iPhone 13 en MacBook Pro 2021 zijn bijna net zo goed als de nieuwere versie, maar honderden euro’s goedkoper. Ook de 9e generatie iPad uit 2021 is nog in veel winkels te koop. Via de onderstaande prijsvergelijkers vind je de beste deals.