Deze Apple-producten verschijnen direct na het iPhone-event

Apple’s jaarlijkse najaarsevent belooft dit jaar een verrassing in petto te hebben! Enkele nieuwe producten zijn mogelijk direct na de keynote al beschikbaar in de winkels. Dit moet je weten.

iPhone-event met verrassing

Apple’s jaarlijkse najaarsevent staat weer voor de deur, gepland op 12 september om 19 uur Nederlandse tijd. De gebruikelijke verwachtingen zijn er: een nieuwe iPhone en Apple Watch. Maar er is iets bijzonders dit jaar.

Er zijn sterke aanwijzingen dat sommige nieuwe producten direct na de keynote in de winkels kunnen liggen! Maar waarop kun je je dan verheugen? En wie zegt dat eigenlijk. iPhoned praat je even bij.

Apple-producten onmiddellijk beschikbaar na iPhone-event

In het verleden konden we vaak pas een week na de grote aankondigingen de nieuwste Apple-producten in handen krijgen. Dit jaar zou echter alles anders kunnen zijn. Volgens Mark Gurman worden de Apple Stores al op de avond van het event bijgewerkt.

Als precedent moeten we niet vergeten dat vorig jaar de Apple Watch Series 8 direct na de keynote beschikbaar was. Kunnen we dus al op 13 september naar de Apple Store sprinten voor bijvoorbeeld een oplaadcase met usb-c voor de AirPods Pro of een fonkelnieuwe Apple Watch Series 9? Of mogelijk zelfs al de 12e, onmiddellijk na de keynote, een online bestelling plaatsen? Dat zijn in ieder geval de producten waarvan we verwachten dat ze direct beschikbaar zijn.

Wat is er nog meer tijdens het iPhone-event?

Naast de bijna gegarandeerde onthullingen van de iPhone 15 en de Apple Watch Series 9, zoemen er ook geruchten rond over nieuwe Apple Watch-bandjes en mogelijke updates voor andere Apple-producten. Misschien verrast Apple ons dit jaar nog met een hele nieuwe lijn accessoires (allemaal met usb-c) of komt er zelfs een onverwachte iPad-update? De iPad mini 7 lijkt al op de planning te staan namelijk.

Vooraf opgenomen maar bomvol verrassingen

Het event zal niet live plaatsvinden, maar wordt vooraf opgenomen, met pers aanwezig bij Apple Park. Dit betekent dat er nog heel wat verrassingen uit de doeken gedaan kunnen worden tijdens de uitzending.

Wil je absoluut niets missen? Het iPhoned-team houdt je op de hoogte. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief of download de iPhoned-app.