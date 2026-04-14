Deze Apple-producten worden niet meer geleverd (door grote chiptekorten)

Maurice Snijders
14 april 2026, 9:20
2 min leestijd
Door toenemende chiptekorten kan Apple inmiddels een aantal producten niet meer leveren – deze Apple-producten zijn binnenkort uitverkocht.

Lees verder na de advertentie.

Minder Apple-producten door chiptekorten

De chiptekorten hebben momenteel vooral effect op de duurdere modellen van de Mac Studio en Mac mini. Verschillende modellen worden in de Apple Store nu aangeduid als ‘momenteel niet beschikbaar’. Dat betekent dat je er zelfs geen bestelling voor kunt plaatsen. Het gaat daarbij om de M4 Mac mini met 32 GB RAM en ten minste twee verschillende configuraties van de Mac Studio.

Vorige week werd duidelijk dat de M3 Ultra Mac Studio met 256 GB RAM een leveringsachterstand had tot augustus of september. De Apple Online Store gaf een levertijd van 4 tot 5 maanden aan. In slechts één week tijd lijkt de voorraad zo sterk geslonken dat Apple helemaal geen bestellingen meer accepteert. Bovendien is ook de M4 Max Mac Studio met 128 GB RAM nu volledig uitverkocht. Ook de eerder genoemde M4 Mac mini met 32 GB RAM is niet meer te bestellen.

chiptekorten

Momenteel niet beschikbaar

De status ‘Momenteel niet beschikbaar’ betekent normaal gesproken dat het product op het punt staat volledig te worden verwijderd. Dit is precies wat er afgelopen maart gebeurde met de 512 GB Mac Studio.

Andere modellen van de Mac mini en Mac Studio kun je ondanks de chiptekorten nog steeds kopen, maar de geschatte levertijden zijn niet erg rooskleurig. Voor M3 Ultra Mac Studio-modellen geldt nu een levertijd van minstens vijf weken. Afhankelijk van de configuratie van het RAM-geheugen en de SSD-opslag, moet je voor een Mac mini rekenen op één tot drie maanden.

M5-chip

Je zou de ontwikkeling kunnen zien als een aanwijzing dat er binnenkort een M5-update voor de Mac mini en Mac Studio aankomt. Het is echter moeilijk te zeggen of dat inderdaad het geval is. Het is ook goed mogelijk dat de huidige situatie het gevolg is van het feit dat Apple te maken heeft met dezelfde chiptekorten als de rest van de computerindustrie.

Als het goed is, presenteert Apple op 30 april de volgende kwartaalcijfers. Hopelijk geven die wat meer duidelijkheid over deze uitzonderlijke omstandigheden.

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Opmerkelijk Mac Apple Mac mini 2024 Mac Studio

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Apple Mac mini 2024
Apple Mac mini 2024

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Vergelijk
Verkopen
Over ons Contact Adverteren