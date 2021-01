Overzicht: 5 Apple-producten die we begin 2021 verwachten

De eerste helft van 2021 belooft druk te worden voor Apple. In dit overzicht zetten we alle nieuwe producten op een rij die op de planning staan.

Apple-producten in de eerste helft van 2021

Onderstaande overzicht is volledig samengesteld aan de hand van geruchten. Deze kunnen dus nog wijzigen en zijn niet bevestigd. Zodra Apple een nieuw product officieel aankondigt, lees je het natuurlijk direct op iPhoned.

1. iPad mini 2021

De nieuwe iPad mini zal nog compacter worden dan zijn voorganger. Apple werkt aan een aangepast design dat de tablet een stuk dunner maakt, al zal met het oog op de prijs de ouderwetse homeknop gewoon blijven bestaan.

Het schermformaat zou bovendien toenemen en groeien van 7,9 naar 8,4 inch. Dit zal waarschijnlijk te danken zijn aan de dunnere schermranden, zodat de mini net zo compact blijft maar het scherm toch een slag groter wordt. Apple zou de iPad mini 2021 in maart uit willen brengen.

2. iPad 2021

De iPad is de goedkoopste manier om een Apple-tablet met een normaal formaat in huis te halen. Het enige nadeel is dat het ontwerp anno 2021 wel achterhaald is geworden, zeker nu ook de iPad Air vorig jaar een flinke design-upgrade kreeg.

De nieuwe iPad zou daarom dunner en lichter worden, met smallere schermranden. Daarmee wordt de iPad dus net wat compacter, of zal het scherm iets groter worden. Reken echter nog niet op Face ID of een voorkantvullend display: daarvoor wil Apple de prijs te graag laag houden.

3. iPad Pro 2021

Over de iPad Pro 2021 zijn al heel wat geruchten verschenen. De nieuwe Pro-tablet zou vooral wat het scherm betreft grote stappen maken door mini-led te introduceren.

Hoewel het formaat hetzelfde blijft, is mini-led een flinke verbetering. Het levert een hoger contrast en is goedkoper te produceren. Wat de camera betreft verandert er weinig: de Pro-iPad zou een dubbele cameralens behouden en wederom beschikken over een LiDAR-scanner.

4. AirPods 3

De derde generatie van de AirPods heeft even op zich laten wachten, maar daar lijkt een goede reden voor zijn geweest. Apple zou het design aanpassen, waardoor de reguliere AirPods meer op de AirPods Pro gaan lijken. Met siliconen oordopjes zitten ze beter in je oren, wat de geluidskwaliteit ten goede komt.

Ondanks dit nieuwe design zullen de AirPods 3 geen ruisonderdrukking krijgen. Dat blijft exclusief voor de Pro-modellen.

Apple zou van plan zijn om de AirPods 3 in maart of april uit te brengen. Omdat alle voorgaande AirPods hiervoor ook meteen in Nederland verschenen, gaan we er vanuit dat dit nu weer het geval zal zijn.

5. AirPods Pro 2

Als de reguliere AirPods in een nieuw jasje worden gestoken, dan kan de Pro-variant natuurlijk niet achterblijven. Ook in maart of april zal Apple de tweede generatie van de AirPods Pro lanceren.

De nieuwe Pro’s zouden allereerst een andere oplaadhoes krijgen. Deze is net wat minder breed, zodat hij gemakkelijker in je broekzak past. Daarnaast zou het design van de AirPods Pro zelf veranderen, maar hoe deze er precies gaan uitzien is nog niet helemaal duidelijk.

Zo is er een gerucht dat Apple een ontwerp zou testen waarbij de steeltjes volledig zijn weggehaald, waardoor je puur de cirkelvormige dopjes in je oren stopt. Dat zou de Pro’s een stuk compacter maken, al is het onzeker of dit design het uiteindelijk is geworden.

Overige geruchten:

Er zijn nog wat andere geruchten over aanstaande Apple-producten, maar de geruchten hierover zijn nog erg beperkt. Zo is er een enkel gerucht dat Apple een nieuwe iPhone SE uitbrengt, maar is er net zo goed een gerucht dat dit weer tegenspreekt.

Daarnaast wachten we nog steeds op de AirTag, maar het is vooralsnog niet waarschijnlijk dat dit spoedig zal gaan gebeuren.