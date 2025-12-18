Plannen Apple gelekt: dit zijn álle producten die in 2026 én 2027 komen

Ben je benieuwd welke producten Apple in 2026 én 2027 op de markt gaat brengen? We zetten alles wat we tot nog toe weten voor je op een rij!

Dit zijn alle Apple-producten die in 2026 en 2027 komen

Er zijn de laatste tijd allerlei geruchten geweest over producten die Apple vermoedelijk in 2026 en 2027 wil uitbrengen. We hebben deze geruchten gerangschikt op waarschijnlijke releasedatum, ook al is die niet voor alle producten bekend. Houd er rekening mee dat het alleen de geruchten van de afgelopen dagen zijn. Het is dus geen volledig overzicht van alle functies voor elk apparaat.

Begin 2026

iPhone 17e (V159) – de ‌iPhone‌ 17e krijgt de C1X modem in plaats van de C1, verder krijgt hij ondersteuning voor MagSafe (wat ontbrak op de iPhone 16e). Hij krijgt mogelijk geen N1-chip.

(V159) – de ‌iPhone‌ 17e krijgt de C1X modem in plaats van de C1, verder krijgt hij ondersteuning voor MagSafe (wat ontbrak op de iPhone 16e). Hij krijgt mogelijk geen N1-chip. AirTag 2 (B589) – verschijnt waarschijnlijk begin 2026. We verwachten een betere verbinding, gedetailleerdere informatie over de batterij en een verbeterde tracking.

(B589) – verschijnt waarschijnlijk begin 2026. We verwachten een betere verbinding, gedetailleerdere informatie over de batterij en een verbeterde tracking. Home hub (J490 and J491) – verschijnt waarschijnlijk in de lente van 2026, rond de tijd dat iOS 26.4 uit komt. Volgens de laatste geruchten krijgt de Home hub een 1080p video camera, Face ID voor authenticatie en om verschillende mensen te identificeren, en ondersteuning voor Apple Intelligence. Er komen twee modellen: een om aan de muur te hangen en een die je neerzet zoals een HomePod.

(J490 and J491) – verschijnt waarschijnlijk in de lente van 2026, rond de tijd dat iOS 26.4 uit komt. Volgens de laatste geruchten krijgt de Home hub een 1080p video camera, Face ID voor authenticatie en om verschillende mensen te identificeren, en ondersteuning voor Apple Intelligence. Er komen twee modellen: een om aan de muur te hangen en een die je neerzet zoals een HomePod. HomePod mini 2 (B525) – de nieuwe HomePod mini is al helemaal klaar, dus die komt in de lente van 2026 of misschien zelfs eerder. De N1-chip zit er waarschijnlijk niet in.

(B525) – de nieuwe HomePod mini is al helemaal klaar, dus die komt in de lente van 2026 of misschien zelfs eerder. De N1-chip zit er waarschijnlijk niet in. Apple TV (J355) – de nieuwe Apple TV is kennelijk ook al helemaal klaar, dus die verwachten we ook vroeg in 2026.

(J355) – de nieuwe Apple TV is kennelijk ook al helemaal klaar, dus die verwachten we ook vroeg in 2026. Onbekend Home accessoire (J229) – We weten niet wat dit is. Het zou een camera kunnen zijn, of een standalone speaker die je kunt toevoegen aan de Home hub die je aan de muur moet hangen. Maar het kan ook iets totaal anders zijn.

(J229) – We weten niet wat dit is. Het zou een camera kunnen zijn, of een standalone speaker die je kunt toevoegen aan de Home hub die je aan de muur moet hangen. Maar het kan ook iets totaal anders zijn. iPad 12 (J581 and J582) – volgens de laatste geruchten krijgt de iPad 12 de A19-chip, die ook in de iPhone 17 zit. Dat is een ongebruikelijke keuzen, omdat iPads meestal oudere, goedkopere chips krijgen. Ook hier zit waarschijnlijk geen N1-chip in. We verwachten de iPad 12 vroeg in 2026.

(J581 and J582) – volgens de laatste geruchten krijgt de iPad 12 de A19-chip, die ook in de iPhone 17 zit. Dat is een ongebruikelijke keuzen, omdat iPads meestal oudere, goedkopere chips krijgen. Ook hier zit waarschijnlijk geen N1-chip in. We verwachten de iPad 12 vroeg in 2026. M4 iPad Air (J707, J708, J737, J738) – 11-inch and 13-inch iPad Ai-modellen met M4-chips komen volgens geruchten ook vroeg in 2026. Naast de chip-update verwachten we geen grote veranderingen.

(J707, J708, J737, J738) – 11-inch and 13-inch iPad Ai-modellen met M4-chips komen volgens geruchten ook vroeg in 2026. Naast de chip-update verwachten we geen grote veranderingen. Goedkope MacBook (J700) – Apple werkt aan een MacBook met de A18 Pro-chip, die waarschijnlijk vroeg in 2026 verschijnt. Het wordt de meest betaalbare MacBook, die moet concurreren met Chromebooks en goedkope Windows-laptops.

(J700) – Apple werkt aan een MacBook met de A18 Pro-chip, die waarschijnlijk vroeg in 2026 verschijnt. Het wordt de meest betaalbare MacBook, die moet concurreren met Chromebooks en goedkope Windows-laptops. M5 MacBook Air (J813 and J815) – De MacBook Air krijgt een update met de M5-chip, waarschijnlijk ook vroeg in 2026. We verwachten geen andere grote veranderingen.

(J813 and J815) – De MacBook Air krijgt een update met de M5-chip, waarschijnlijk ook vroeg in 2026. We verwachten geen andere grote veranderingen. M5 Pro/Max MacBook Pro (J714c, J714s, J716c, J716s) – M5 Pro and M5 Max MacBook Pro-modellen komen ook al vroeg in 2026. Daarnaast zijn er geruchten over nóg een MacBook Pro later in het jaar.

September 2026

Vouwbare iPhone (V68) – de iPhone Fold kan als een boek worden geopend en is uitgeklapt breder dan hij hoog is. Dat ziet er waarschijnlijk uit zoals een kleine iPad. Geopend is het scherm rond de 7,7 inch, dicht is het rond de 5,3 inch. Er zit een frontcamera linksboven en er is geen Dynamic Island.

(V68) – de iPhone Fold kan als een boek worden geopend en is uitgeklapt breder dan hij hoog is. Dat ziet er waarschijnlijk uit zoals een kleine iPad. Geopend is het scherm rond de 7,7 inch, dicht is het rond de 5,3 inch. Er zit een frontcamera linksboven en er is geen Dynamic Island. iPhone 18 Pro and Pro Max (V63 and V64) – het TrueDepth camerasysteem voor ‌Face ID‌ komt onder het scherm waardoor het ‌Dynamic Island op de iPhone 18 Pro verdwijnt‌. Er komt linksboven een uitsparing voor de frontcamera. Tenminste één camera aan de achterkant krijgt een aanpasbaar diafragma waarmee je kunt bepalen hoeveel licht er door de lens komt. Het design zal vergelijkbaar zijn met dat van de iPhone 17 Pro-modellen. De iPhone 18 Pro-modellen krijgen een C1X- of een C2-modem.

(V63 and V64) – het TrueDepth camerasysteem voor ‌Face ID‌ komt onder het scherm waardoor het ‌Dynamic Island op de iPhone 18 Pro verdwijnt‌. Er komt linksboven een uitsparing voor de frontcamera. Tenminste één camera aan de achterkant krijgt een aanpasbaar diafragma waarmee je kunt bepalen hoeveel licht er door de lens komt. Het design zal vergelijkbaar zijn met dat van de iPhone 17 Pro-modellen. De iPhone 18 Pro-modellen krijgen een C1X- of een C2-modem. iPad mini 8 (J510 and J511) – de iPad mini 8 krijgt mogelijk een OLED-scherm en de A20 Pro-chip (dezelfde chip als de ‌iPhone 18‌ Pro-modellen krijgen). Daarom verwachten we dat de iPad mini 8 in de herfst verschijnt, tegelijkertijd met de ‌iPhone 18‌ Pro. Er zijn ook geruchten dat de nieuwe mini de A19 Pro-chip krijgt, die ook in de iPhone 17 Pro zit. In dat geval zou de mini ook eerder op de markt kunnen komen.

(J510 and J511) – de iPad mini 8 krijgt mogelijk een OLED-scherm en de A20 Pro-chip (dezelfde chip als de ‌iPhone 18‌ Pro-modellen krijgen). Daarom verwachten we dat de iPad mini 8 in de herfst verschijnt, tegelijkertijd met de ‌iPhone 18‌ Pro. Er zijn ook geruchten dat de nieuwe mini de A19 Pro-chip krijgt, die ook in de iPhone 17 Pro zit. In dat geval zou de mini ook eerder op de markt kunnen komen. Apple Watch Series 12 (N237 and N238) – de Apple Watch Series 12 komt waarschijnlijk in september 2026. We verwachten tot nog toe geen grote veranderingen.

Timing onbekend, maar waarschijnlijk in 2026

Apple Studio Display 2 (J427 and J527) – er zijn twee Apple displays in de maak, die vermoedelijk tegelijkertijd met nieuwe M5 Macs op de markt komen. De twee modellen hebben mogelijk verschillende afmetingen of verschillende schermtechnieken.

(J427 and J527) – er zijn twee Apple displays in de maak, die vermoedelijk tegelijkertijd met nieuwe M5 Macs op de markt komen. De twee modellen hebben mogelijk verschillende afmetingen of verschillende schermtechnieken. M5/M5 Pro Mac mini (J873g and J873s) – de Mac mini krijgt M5- en M5 Pro-chips, maar de release is onbekend.

(J873g and J873s) – de Mac mini krijgt M5- en M5 Pro-chips, maar de release is onbekend. M5 Max/Ultra Mac Studio (J775c and J775d) – de Mac Studio krijgt M5 Max- en M5 Ultra-chips en verschijnt waarschijnlijk relatief laat in 2026.

(J775c and J775d) – de Mac Studio krijgt M5 Max- en M5 Ultra-chips en verschijnt waarschijnlijk relatief laat in 2026. iMac Pro (J833c) – Apple werkt aan een high-end iMac met een M5 Max-chip, die we ergens in 2026 verwachten samen met andere M5 Max-modellen. Volgens eerdere geruchten krijgt de iMac een scherm van 30 inch.

(J833c) – Apple werkt aan een high-end iMac met een M5 Max-chip, die we ergens in 2026 verwachten samen met andere M5 Max-modellen. Volgens eerdere geruchten krijgt de iMac een scherm van 30 inch. M6 MacBook Pro (J804) – de instap ‌MacBook Pro‌ krijgt mogelijk een M6-chip aan het eind van 2026.

(J804) – de instap ‌MacBook Pro‌ krijgt mogelijk een M6-chip aan het eind van 2026. M6 Pro/Max MacBook Pro (K114c, K114s, K116c, K116s) – de M6 Pro and M6 Max ‌MacBook Pro-modellen krijgen een nieuw ontwerp met OLED-schermen. Volgens de laatste geruchten gebeurt dit tegen het eind van 2026. Dat betekent dat er mogelijk twee updates van de MacBook Pro komen in 2026. Het kan ook zijn dat Apple deze update naar 2027 schuift.

(K114c, K114s, K116c, K116s) – de M6 Pro and M6 Max ‌MacBook Pro-modellen krijgen een nieuw ontwerp met OLED-schermen. Volgens de laatste geruchten gebeurt dit tegen het eind van 2026. Dat betekent dat er mogelijk twee updates van de MacBook Pro komen in 2026. Het kan ook zijn dat Apple deze update naar 2027 schuift. Apple Watch Ultra 4 (N240) – Apple werkt aan de vierde generatie van de Apple Watch Ultra. Deze komt mogelijk in September 2026, samen met de Series 12, maar Apple updatet de Apple Watch Ultra niet elk jaar.

2027

iPhone 18 – de ‌iPhone 18‌ komt niet in de herfst van 2026, maar in de lente van 2027. Apple verwijdert mogelijk de haptische feedback en touch-bediening uit de Cameraregelaar.

– de ‌iPhone 18‌ komt niet in de herfst van 2026, maar in de lente van 2027. Apple verwijdert mogelijk de haptische feedback en touch-bediening uit de Cameraregelaar. iPhone 18e – deze verwachten we ook in de lente van 2027, tegelijk met de iPhone 18‌. Er worden niet veel veranderingen verwacht.

– deze verwachten we ook in de lente van 2027, tegelijk met de iPhone 18‌. Er worden niet veel veranderingen verwacht. iPhone Air 2 (V62) – we verwachten geen iPhone Air 2 in de herfst van 2026 omdat Apple de release heeft uitgesteld. Mogelijk komt de Air 2 in de lente van 2027. Apple voegt mogelijk een tweede camera toe en maakt het toestel betaalbaarder.

(V62) – we verwachten geen iPhone Air 2 in de herfst van 2026 omdat Apple de release heeft uitgesteld. Mogelijk komt de Air 2 in de lente van 2027. Apple voegt mogelijk een tweede camera toe en maakt het toestel betaalbaarder. iPhone 20 – de iPhone van 2027 ‌krijgt een glazen ontwerp me afgeronde hoeken en zonder schermranden. Mogelijk loopt er wel nog een metalen band over de zijkanten. Het wordt het eerste toestel zonder uitsparingen in het scherm. We verwachten deze jubileumversie in september 2027.

– de iPhone van 2027 ‌krijgt een glazen ontwerp me afgeronde hoeken en zonder schermranden. Mogelijk loopt er wel nog een metalen band over de zijkanten. Het wordt het eerste toestel zonder uitsparingen in het scherm. We verwachten deze jubileumversie in september 2027. Tafelrobot (J595) – de tafelrobot van Apple met een dunne robotarm en draaibare voet zal naar verwachting een krachtigere versie van de Home hub zijn. We verwachten hem ergens in 2027.

(J595) – de tafelrobot van Apple met een dunne robotarm en draaibare voet zal naar verwachting een krachtigere versie van de Home hub zijn. We verwachten hem ergens in 2027. AI-smartbril (N50/N401) – Apple heeft de ontwikkeling van AR/VR-headsets opgeschort om zich te richten op AI-smartbrillen die moeten concurreren met de Meta Ray-Bans. De AI-smartbrillen worden verwacht in 2027, maar het is mogelijk dat Apple ze eind 2026 al onthult. N50 was de oorspronkelijke codenaam, maar Apple gebruikt nu N401.

Producten van Apple in 2026 en 2027

De plannen van Apple kunnen altijd veranderen. Apparaten kunnen worden geschrapt, functies kunnen worden verwijderd en lanceringen kunnen worden uitgesteld. Dat geldt met name voor geruchten over producten die eind 2026 of 2027 op de markt komen, omdat de productieplannen nog niet definitief zijn.

