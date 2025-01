Apple brengt in 2025 meer dan 20 (!) producten uit (en dit is wanneer) 

Het wordt een druk jaar voor Apple, want er staan in 2025 meer dan twintig producten op de planning! Benieuwd welke dat zijn? Wij zetten ze voor je onder elkaar.

Apple in 2025

Het nieuwe jaar is begonnen en 2025 belooft een spannend jaar te worden voor Apple. Volgens geruchten heeft Apple in 2025 meer dan twintig producten op de planning staan. Dat zijn er meer dan we in 2024 zagen, maar om welke toestellen gaat het precies? En wanneer komen alle toestellen ongeveer uit? Wij zetten alle verwachte aankondigingen voor je onder elkaar!

Winter en voorjaar 2025

We hoeven niet lang te wachten op de eerste producten van 2025, want Apple brengt in het voorjaar al een nieuwe MacBook én iPhone uit. Het is de verwachting dat we de komende maanden de nieuwe iPhone SE zullen zien, ook wel de iPhone 16E genoemd. Daarnaast brengt Apple voor het eerst sinds 2022 een nieuw instapmodel van de iPad uit en verschijnt de compleet nieuwe HomePad. Dit weten we al:

MacBook Air 2025 : krijgt een M4-chip, verbeterde batterij, camera met Middelpunt en een extra Thunderbolt 4-poort;

: krijgt een M4-chip, verbeterde batterij, camera met Middelpunt en een extra Thunderbolt 4-poort; iPhone SE 4 (of iPhone 16E): vernieuwd design, ondersteuning voor Apple Intelligence en 48-megapixelcamera;

(of iPhone 16E): vernieuwd design, ondersteuning voor Apple Intelligence en 48-megapixelcamera; iPad 11 : nieuwe processor en ondersteuning voor Apple Intelligence;

: nieuwe processor en ondersteuning voor Apple Intelligence; iPad Air 2025 : maakt de overstap naar de M3- of zelfs de M4-chip;

: maakt de overstap naar de M3- of zelfs de M4-chip; ‘HomePad’: compleet nieuwe HomePod met display.

Zomer 2025

Apple brengt in de zomer doorgaans weinig apparaten uit. Ook in 2025 verwachten we niet veel nieuwe producten van Apple in het zomerseizoen. Toch verschijnt mogelijk het populairste toestel van het jaar, want de AirTag krijgt eindelijk een opvolger. Apple heeft de tracker sinds 2021 niet meer vernieuwd, dus de verwachtingen voor de AirTag 2 zijn hooggespannen. Dit zijn de verwachtingen voor de zomer van 2025:

AirTag 2 : met een verbeterd bereik en meer privacy;

: met een verbeterd bereik en meer privacy; Mac Studio 2025 : stapt over naar de M4 Ultra-chip;

: stapt over naar de M4 Ultra-chip; Mac Pro 2025: nog weinig over bekend, krijgt in ieder geval een nieuwe processor.

Herfst 2025

Net als andere jaren is de herfst het belangrijkste seizoen voor Apple. In 2025 brengt Apple maar liefst twaalf producten uit tijdens het herfstseizoen. We zien onder andere een compleet nieuwe iPhone, de Apple Watch Series 11 en de langverwachte AirPods Pro 3. Dat is lang niet alles, want er verschijnt ook een nieuwe MacBook, HomePod én Apple TV. Een enorm druk seizoen dus, met naar verwachting deze toestellen:

Meer voor 2025?

Het wordt opnieuw een belangrijk jaar voor Apple, met een aantal toestellen die voor het eerst in jaren een upgrade krijgen. Mogelijk brengt Apple in 2025 nog meer producten uit, zo gaan al langer de geruchten over een goedkopere versie van de Vision Pro. Daarnaast krijgt de Studio Display mogelijk ook een nieuwe generatie. Dat blijft allemaal afwachten, het wordt in ieder geval een interessant jaar voor Apple-fans!