‘Apple gaat in de herfst van 2022 meer nieuwe producten dan ooit lanceren’

Ben je er klaar voor? In de herfst van 2022 gaat Apple meer nieuwe producten dan ooit lanceren. Dat zegt Gurman in zijn meest recente nieuwsbrief.

Apple in 2022: meer nieuwe producten dan ooit

Het gaat een geweldig jaar worden voor Apple-liefhebbers en het bedrijf uit Cupertino gaat meer producten dan ooit lanceren in de herfst van 2022. Dat zegt Mark Gurman in zijn meest recente nieuwsbrief. Hij vertelt daarin dat Apple dit jaar van plan is om vier nieuwe iPhones uit te brengen (iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max).

Daarnaast komt Apple ook met een update voor het instapmodel van de MacBook Pro, een iMac met een groter scherm, een nieuwe Mac Pro, een nieuw design voor de MacBook Air, de AirPods Pro 2, drie nieuwe Apple Watches (Apple Watch Series 8, SE en een extra robuuste versie), een nieuwe iPad en nieuwe modellen van de iPad Pro.

Meer producten tijdens Apple-event in het voorjaar van 2022

Volgens Gurman komen de meeste van deze producten in de herfst uit. Hij zegt wel dat er echter een kans is dat we de iMac eerder gaan zien. Apple heeft ook een event voor het voorjaar van 2022 in de planning waar we waarschijnlijk een iPhone SE 2022 met 5G en een nieuwe iPad Air met een A15-chip kunnen verwachten. Apple heeft overigens in totaal negen nieuwe iPads en drie nieuwe iPhones geregistreerd, dus het is heel goed mogelijk dat we meer dan een nieuwe iPad gaan zien tijdens het voorjaarsevent.

Daarnaast kan Apple het voorjaarsevent ook gaan gebruiken om een andere Mac van een M1 Pro-chip te voorzien. Dit zou dan bijvoorbeeld een upgrade voor een high-end iMac of een Mac Mini zijn. De meeste updates voor de Mac line-up zullen echter niet voor de herfst gaan plaatsvinden.

Gurman speculeert verder en denkt dat de nieuwe iPad Pro een M2-chip en draadloos opladen gaat krijgen. Maar waarschijnlijk gaan we deze nieuwe iPad Pro pas in het herfst-event zien.

Daarnaast was Apple ook van plan om de VR/AR-headset te lanceren in 2022, maar volgens de laatste geruchten is VR/AR-bril uitgesteld naar 2023. Apple schijnt tegen meerdere problemen aan te lopen tijdens de ontwikkeling van de headset. Zo zou de bril te warm worden. Daarnaast zijn er complicaties met de camera’s en de software.

Apple-events in 2022

Vorig jaar werd het voorjaarsevent in April gehouden waar Apple verschillende producten liet zien, dus het lijkt aannemelijk dat het event in 2022 ook in deze maand plaats gaat vinden. Daarna volgt het Worldwide Developers Conference (WWDC) in juni, waar iOS 16 en MacOS 13 hun opwachting gaat maken. Met zoveel nieuwe producten in de planning, gaat Apple in de herfst waarschijnlijk twee events houden.

