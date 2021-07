Overzicht: 6 Apple-producten die nog in 2021 verschijnen

Het jaar is al flink over de helft, maar voor Apple-fans moet het eigenlijk nog beginnen. Van de iPhone 13 en AirPods 3 tot aan nieuwe iPads: deze Apple-producten verwachten we nog in 2021 te zien.

Deze Apple-producten verwachten we nog in 2021

De AirTag en iPad Pro 2021 zijn leuke opwarmers, maar de echte Apple-klappers van dit jaar moeten nog komen. Het bedrijf houdt haar plannen natuurlijk altijd strikt geheim, maar dankzij geruchten liggen de kaarten gedeeltelijk op tafel. Daarom is het tijd voor een overzicht. Deze Apple-producten verwachten we nog in 2021.

1. iPhone 13

Het iPhone-tempo gaat in 2021 iets naar beneden, maar blijft alsnog krankzinnig hoog. We verwachten dat Apple eind dit jaar nog vier nieuwe modellen aankondigt. De iPhone 13-serie bestaat naar verluidt uit vier modellen, net als de iPhone 12.

Het basismodel is de iPhone 13. Deze schijnt qua design behoorlijk op de iPhone 12 te lijken, maar onder de motorkap zit wel een betere chip. Ook de camera zou een stap voorwaarts maken, bijvoorbeeld via sensor-shift. Deze stabiliseert de sensor tijdens het fotograferen.

De kleinste iPhone van dit jaar is natuurlijk de iPhone 13 mini, die net zo groot zou zijn als de 12 mini: 5,4 inch. Misschien wordt de notch (de inkeping bovenaan) iets kleiner, maar wij verwachten er niet al teveel van. Over de 13 mini gesproken: de verwachting is dat Apple hierna geen compacte, high-end iPhone meer uitbrengt, dus sla je slag.

Door naar de beste iPhones van 2021: de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max. Deze toestellen gaan vooral het verschil maken op schermgebied. Apple zou ze net zo’n display willen meegeven als de iPad Pro (2021). Deze ververst 120 keer per seconde, in plaats van de gangbare 60 keer. Het resultaat? Veel vloeiendere animaties.

Verder zetten de Pro-iPhones van 2021 volgens geruchten grote stappen op het gebied van astrofotografie. Dat is vooral tof nieuws voor mensen die er regelmatig in de avond op uit trekken om foto’s te maken van de sterrenhemel.

→ Lees verder over de iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max

2. AirPods 3

We durven er bijna niet meer over te schrijven, want er komt maar geen einde aan geruchten over de AirPods 3. Dan weer wel, dan weer niet, dan toch, maar voorlopig staan we nog met lege handen. Het lijkt er echter op dat de AirPods 3 dan tóch eind dit jaar gepresenteerd worden.

Volgens sommigen gaat dit gelijktijdig met de onthulling van de iPhone 13 gebeuren. In dat geval vindt de onthulling in september plaats. Volgens Mark Gurman, een autoriteit op het gebied van Apple-geruchten, gaat de massaproductie van de populaire oordopjes in augustus van start. Duim je mee voor een AirPods 3-release in 2021?

→ Meer over de AirPods 3

3. Apple Watch Series 7

Zo onzeker als we zijn over de nieuwe AirPods, zo zeker zijn we over de Apple Watch Series 7. Apple brengt ieder jaar een nieuwe smartwatch uit en niets doet ons eraan twijfelen dat dit in 2021 anders is. Het nieuwe horloge duikt bovendien al maanden op in allerlei geruchten.

We verwachten dat de Apple Watch 7 een nieuw ontwerp krijgt. Het design zou meer opschuiven naar de iPhone 12. Verwacht dus een meer hoekige behuizing met platte randen. Heel vreemd is dit gerucht niet, want Apple past deze designfilosofie de afgelopen jaren op heel veel producten toe. Kijk maar de iPad Air van 2020, iMac uit 2021 en nieuwste iPad Pro.

Qua nieuwe functies blijft de tijd dan wel weer stilstaan. Volgens geruchten krijgt de Apple Watch Series 7 een nieuwe, snellere chip en iets grotere batterij, maar grote vernieuwingen zouden uitblijven. Dat is jammer, want dé grote verbetering – een glucosemeter die weet hoe het met je bloedsuikerspiegel gaat – laat dus nog een jaartje op zich wachten.

→ Dit moet je weten over de Apple Watch Series 7

4. iPad mini 2021

De iPad mini kreeg in 2019 voor het laatst een opfrisser. Logisch dus dat Apple op de achtergrond aan een nieuwe upgrade sleutelt. Opmerkelijk genoeg schijnt deze minder ‘mini’ te worden dan zijn voorgangers, maar anders dan je misschien denkt.

Volgens geruchten krijgt de iPad mini van 2021 namelijk een groter scherm van 8,3 inch, terwijl de iPad mini van 2019 een 7,9 inch-display heeft. De behuizing groeit dan weer niet meer: die blijft namelijk even groot. Volgens geruchten krijgt Apple dit voor elkaar door de thuisknop onderaan het scherm te schrappen. Bovendien zouden de schermranden smaller worden.

Ook tof: de nieuwe iPad mini schijnt dezelfde processor als de iPhone 13 te krijgen. Normaal gesproken loopt de kleinste iPad juist altijd ietwat achter qua hardware. Verder schijnt de iPad mini van 2021 een usb-c-oplaadpoort te hebben. Hierdoor kun je de tablet makkelijker aansluiten op randapparatuur, zoals een harde schijf.

→ Alles wat je moet weten over de iPad mini 2021

5. iPad 2021

Laten we ook de ‘gewone’ iPad niet vergeten. Als we de geruchten mogen geloven, wordt ook deze dit jaar nog vernieuwd. Het belangrijkste onderdeel van een iPad is natuurlijk het scherm. Goed nieuws dus dat Apple vermoedelijk eindelijk de beeldkwaliteit van de reguliere iPad gaat ophogen, die inmiddels flink achterloopt op de rest.

Dat krijgt het bedrijf voor elkaar door een gelamineerd scherm te introduceren, die een laagje lucht tussen het glas en display weghaalt. Verder zou Apple de iPad in 2021 een dunner en lichter design meegeven. Jammer genoeg schijnen de schermranden dan weer niet af te slanken.

→ Lees verder over de iPad 2021

6. MacBook Pro 2021

Over deze zijn we niet helemaal zeker, maar we noemen ‘m vanwege alle geruchten toch. Het schijnt dat Apple eind dit jaar een nieuwe MacBook Pro gaat uitbrengen. Geen onnodige luxe, want het huidige 16 inch-model loopt flink achter de feiten aan. De grootste MacBook Pro draait nog op een Intel-chip, terwijl Apple al heeft aangegeven in de komende jaren alles over te zetten naar de eigen Silicon-chips.

Ook zou men de Touch Bar achterwege laten. De controversiële aanraakgevoelige balk is lang niet bij iedereen geliefd, en daarom schijnt Apple weer gewoon voor een ‘normale’ toetsenbalk te kiezen.

De verandering waar wij het meest op hopen, heeft met het scherm te maken. We horen namelijk geruchten dat de MacBook Pro van 2021 een scherm van mini-led krijgt. Zo’n display bestaat uit allerlei kleine ledlampjes, waardoor het contrast flink omhooggaat. Mini-led zorgt ook voor een betere zwartwaarde: zwarte tinten zijn ook écht zwart.

→ Meer over de MacBook Pro 2021

Waar kijk jij naar uit?

Dat waren onze verwachtingen voor Apple-producten in 2021. Naar welke kijk jij het meeste uit? Wij persoonlijk zijn bijvoorbeeld benieuwd of de AirPods 3 daadwerkelijk samen met de iPhone 13 onthuld worden. Dit zou toch een mooie verrassing zijn?

