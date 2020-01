We zijn inmiddels al een paar dagen bezig met 2020, maar wat staat ons de komende maanden te wachten wat nieuwe Apple-apparatuur betreft? Wij zetten alles in dit artikel op een rij.



Overzicht: dit verwachten we van Apple in 2020

Ook 2020 staat nu al bol van de aanstaande aankondigingen als we het Apple-geruchtencircuit mogen geloven. Of je nu fan bent van iPhones, iPads, Macs of de Apple Watch: Apple zal ook deze twaalf maanden weer van nagenoeg ieder product een nieuwe variant uitbrengen.

iPhone: (minstens) vier nieuwe iPhones

Na een paar jaar drie iPhones per jaar uit te hebben gebracht, voert Apple in 2020 het tempo op. Naar verwachtingen krijgen we namelijk al in maart de eerste nieuwe iPhone, en direct één waar veel gebruikers al jaren op zitten te wachten: de iPhone SE 2. De opvolger van de populaire kleine iPhone zou het design van de iPhone 8 krijgen met de chip van de iPhone 11, voor een relatief lage prijs.

Daarna brengt Apple in september traditiegetrouw de opvolgers van de iPhone 11 en iPhone 11 Pro uit, waarbij het wederom de vraag is of het om drie of vier nieuwe modellen gaat. Zo zou Apple aan een iPhone 12 werken met een Touch ID-sensor in het scherm, waarbij de notch verdwenen is. Uiteraard draaien deze iPhones weer op een nieuwere chip en zal ook de camera weer een stap voorwaarts maken.

iPad: een nieuwe Pro, nieuwe Air en nieuw instapmodel

De iPad Pro moest het vorig jaar zonder nieuw model doen, maar dat zal in 2020 niet weer gebeuren. Sterker nog: naar verwachting kunnen we in maart al de iPad Pro 2020 verwachten, een nieuwe versie van de duurste en krachtigste tablet van Apple. Deze zou onder meer de verbeterde A13X-chip krijgen en dezelfde drie cameralenzen als de iPhone 11 Pro en Pro Max.

Later dat jaar verwachten we ook opvolgers van de iPad 2019 en iPad Air. De grote vraag hierbij is wat ons betreft of de iPad Air de overstap maakt naar een voorkantvullend scherm en Face ID. Anno 2020 is het namelijk wat ons betreft wel tijd voor deze midrange-tablet om ook een modern gezicht te krijgen. De goedkopere iPad 2020 zal het waarschijnlijk nog wel met een ouderwetse Touch ID-sensor moeten doen en we denken dat de iPad mini dit jaar helemaal geen nieuw exemplaar krijgt.

Apple Watch Series 6: nog gezonder?

Vorig jaar vernieuwde de Apple Watch Series 5 al weinig ten opzichte van de Series 4. We vragen ons dan ook sterk af wat Apple dit jaar van plan is met de Series 6. De smartwatch is waarschijnlijk te populair voor Apple om een jaartje over te slaan, maar qua design verwachten we wederom geen grote veranderingen.

Mogelijk bouwt Apple met de Series 6 voort op de gezondheidsfuncties, onder meer met een slaaptracker en nieuwe sensoren waarmee je workouts nog nauwkeuriger kunt vastleggen. Een nieuw gerucht doet ons ook vermoeden dat we een paar maanden voor de Series 6 een rode versie van de Series 5 krijgen. Daarmee steunt Apple de PRODUCT(RED)-campagne en kun je de Series 5 in een unieke behuizing om je pols dragen.

Mac: een goed MacBook-jaar, maar waar blijft de iMac?

Eind vorig jaar gaf Apple ons een voorproefje op de toekomst van de MacBook met de 16 inch-MacBook Pro. Na jaren kritiek is het tijdperk van het vlindertoetsenbord ten einde, en zal er dit jaar ook een 13 inch-MacBook Pro verschijnen met een nieuw toetsenbord. Ook hopen we nog steeds op een MacBook met Face ID en smallere schermranden, maar dat is voor 2020 waarschijnlijk nog wat vroeg. Ook de MacBook Air krijgt dit jaar waarschijnlijk een vernieuwd toetsenbord.

Waar het wel hoog tijd voor is, is een hernieuwde focus op de iMac. Nadat Apple vorig jaar zijn energie stak in de nieuwe Mac Pro, is het nu weer tijd om de iMac de aandacht te geven die het verdient. De desktop van Apple is toe aan een uiterlijke upgrade, waarbij vooral de erg brede schermranden een stuk smaller zouden moeten kunnen.

Apple TV: nieuw model is vooral krachtiger voor games

De Apple TV 4K is nu een paar jaar oud, dus verwachten we dat Apple dit jaar met een vernieuwd exemplaar komt. Qua design zal het nog steeds een zwart doosje zijn dat je onder je tv zet, met vooral aan de binnenkant de nodige verbeteringen. Omdat de Apple TV ook alle games van Apple Arcade moet draaien, denken we dat de volgende Apple TV een krachtigere chip krijgt.

Daarmee kun je weer jaren vooruit om de nieuwste games probleemloos te spelen. Dat maakt deze nieuwe Apple TV vooral het upgraden waard voor fanatieke gamers, of natuurlijk voor mensen die nu nog geen Apple TV hebben.

AirPods en audio: een over-ear koptelefoon

2019 was het jaar van de AirPods, dus reken er maar op dat de draadloze oordopjes ook dit jaar weer een opvolger krijgen. Veel interessanter zijn wat ons betreft de geruchten over Apple die aan een eigen koptelefoon zou werken, met hetzelfde gebruikersgemak als de AirPods.

Met de AirPods Pro liet het bedrijf al zien dat ze goed overweg konden met ruisonderdrukking in kleine oordopjes, wat met een over-ear-koptelefoon alleen nog maar beter wordt. Ook de geluidskwaliteit zal een stuk beter zijn, wat ons erg benieuwd maakt naar deze nieuwe koptelefoon. Laten we hopen dat de geruchten kloppen, want het is wat dit product betreft alweer een tijdje stil.

Ook gaan er de nodige geruchten over een goedkopere versie van de HomePod, waarvan Apple zou overwegen om een kleiner model uit te brengen. Of dit ook betekent dat deze en de originele HomePod dan eindelijk naar Nederland komen, is nog onduidelijk.

One more thing?

Dat Apple aan een augmented reality-bril werkt, is het slechtst bewaarde geheim in Cupertino. Maar krijgen we dit jaar al een eerste glimp ervan te zien? Er zijn al genoeg aanwijzingen in de code van iOS opgedoken om het bestaan van dit product te ontdekken. De vraag is echter of Apple al ver genoeg is om consumenten er wat van te laten zien.

Het zou de eerste grote productlancering sinds de Apple Watch zijn, dus sluiten we niet uit dat Apple eind dit jaar nog een ‘one more thing’ voor ons heeft.