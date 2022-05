‘Dit product onthult Apple maandag tijdens WWDC 2022’

Aanstaande maandag onthult Apple tijdens de WWDC de nieuwste besturingssystemen, waaronder iOS 16. Tijdens het evenement ligt de focus op software, maar het bedrijf onthult vermoedelijk ook een nieuw Apple-product.

WWDC: nieuwe MacBook Air 2022

De WWDC is voor veel Apple-liefhebbers een van de leukste Apple-events van het jaar. Apple laat dan zien welke grote functies naar de iPhone, iPad, Mac, Apple Watch en Apple TV komen. Soms blijft het niet bij nieuwe software, en ook dit jaar bestaat er een kans dat de tech-gigant ook een nieuw product in de schijnwerpers zet.

Volgens de betrouwbare Apple-insider Mark Gurman van Bloomberg streeft Apple er al een tijdje naar om de MacBook Air met M2-chip tijdens de WWDC te lanceren. Problemen in de toeleveringsketen zouden dit gecompliceerd hebben gemaakt, maar ontwikkelaars zeggen dat Apple-medewerkers steeds vaker de volgende generatie MacBook Airs gebruiken voor hun apps. Dit is volgens Gurman een teken dat een release van de nieuwe MacBook Air dichtbij is.

Toch geen VR-headset

Er gingen ook geluiden dat we tijdens WWDC meer horen over de nieuwe VR-headset waar Apple aan werkt, maar Gurman acht dit onwaarschijnlijk. Eerder zei hij al dat de lancering van de headset is uitgesteld tot 2023, na meerdere development-problemen. Er waren bijvoorbeeld issues met oververhitting.

Waarschijnlijk blijft het dus bij één Apple-product: een nieuwe MacBook Air. De huidige versie dateert alweer uit november 2020, dus de Air is wel toe aan een update. Volgens geruchten wordt het apparaat aangesterkt door een M2-chip, is hij verkrijgbaar in allerlei vrolijke kleuren en komt er een herontwerp, waarbij de Air lijkt op de huidige MacBook Pro 2021.

Maandag weten we mogelijk al meer. Vanaf 19:00 uur gaat het Apple-event van start, dat live te volgen is op YouTube. Geen tijd of zin om te kijken, maar wil je wel op de hoogte zijn van de aankondigingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief: