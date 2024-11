Dit handige Apple-product verdwijnt binnenkort van de markt

Een Apple-product dat al sinds 2016 op de markt is, verdwijnt daar binnenkort. Dit is wat je erover moet weten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit Apple-product verdwijnt binnenkort

Het gaat om een product dat in 2016 werd uitgebracht samen met de iPhone 7 en de iPhone 7 Plus. Dat was de eerste iPhone waar geen traditionele koptelefoonaansluiting mee op zat. Om die reden kwam Apple toen ook gelijk met de Lightning-naar-mini‑jack-adapter. Die adapter gaat binnenkort verdwijnen.

Kennelijk was de adapter onlangs al uitverkocht in de Amerikaanse online Apple Store. De adapter is momenteel nog steeds verkrijgbaar bij Apple in een aantal landen, waaronder Frankrijk, Denemarken, Finland, Noorwegen, Zweden en ook in Nederland. Dit is alleen nog het geval totdat de resterende voorraad op is en het Apple-product definitief verdwijnt. We zagen dit eerder dit jaar al gebeuren met de SuperDrive. Dit Apple-apparaat verdween eerst in de Verenigde Staten en raakte daarna wereldwijd uitverkocht in de online Apple Store.

Gratis bij de iPhone 7, 8 en X

Apple leverde de adapter zonder extra kosten mee met alle iPhone 7-, iPhone 8- en iPhone X-modellen, maar stopte daarmee vanaf de iPhone XS. Apple bleef de adapter verkopen in de online Apple Store voor een prijs van 10 euro, maar het lijkt erop dat het na acht jaar is afgelopen met de Lightning-naar-mini-jack-adapter en dat het Apple-product binnenkort verdwijnt.

Met de adapter kun je bedrade koptelefoons met een mini-jack (3,5 mm) plug via de Lightning-poort aansluiten op iPhone-modellen zonder koptelefoonaansluiting. De enige iPhone-modellen met Lightning-poort die Apple nog nieuw verkoopt zijn de iPhone 14, iPhone 14 Plus en iPhone SE, en naar verwachting worden deze drie apparaten volgend jaar niet meer verkocht. Alle iPhone 15- en iPhone 16-modellen hebben een USB-C poort. Een USB‑C-naar-mini‑jack-adapter blijft Apple gewoon verkopen, eveneens voor 10 euro.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Naast de draadloze AirPods blijft Apple vooralsnog ook bedrade EarPods verkopen met USB-C, Lightning en mini-jack. De noodzaak voor een Lightning-naar-mini-jack-adapter zal dus niet voor iedereen gelijk verdwenen zijn.