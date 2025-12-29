Mijn Apple-product van het jaar 2025 is de iPhone Air (en dit is waarom)

Het is tot nog toe de slechtst verkopende iPhone van de 17-serie, maar voor mij is de iPhone Air toch het Apple-product van het jaar 2025.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De iPhone Air is mijn Apple-product van het jaar

Mijn Apple-product van het jaar 2024 was de iPhone 15 Plus. En voor het grootste deel van 2025 heb ik die iPhone ook nog met plezier gebruikt. Ik ben vooral blij met het grote scherm en met de lange batterijduur. Inmiddels is eigenlijk het enige nadeel van de iPhone 15 Plus dat Apple Intelligence niet wordt ondersteund. Jammer, maar voor mij nog geen reden om gelijk over te stappen.

Tot het moment dat de nieuwe iPhone Air in september op de redactie verscheen. Mijn verwachtingen waren van tevoren niet al te hoog gespannen. Zo’n dun toestel ziet er stijlvol uit, maar ik was toch bang dat het ten koste zou gaan van de stevigheid en de batterijduur. Dat bleek echter volledig onterecht.

De iPhone 15 Plus met extra voordelen

Ik kwam er al snel achter dat de iPhone Air ongelooflijk stevig is en dat de batterijduur helemaal niet slecht is. De Phone Air MagSafe Battery zit erbij, maar die heb ik in de praktijk nog nooit nodig gehad. In feite is de iPhone Air alles wat ik tof vind aan de iPhone 15 Plus (groot scherm, lange batterijduur), maar dan met een aantal extra voordelen.

Het dunne toestel ziet er namelijk écht stijlvol uit (zelfs met het dunne hoesje van Gustaav op de foto hieronder), zeker nu ik heb ervaren dat het niets afdoet aan de stevigheid en de batterijduur. Als extra voordelen is de Air een stuk lichter (toch heel prettig als je je iPhone vaak gebruikt) en is er ondersteuning voor Apple Intelligence. Bovendien is het toestel een heel stuk sneller dankzij de A19 Pro-chip en 12 GB werkgeheugen.

Toch wel één nadeel

Hoewel ik eigenlijk alleen maar positief ben over de iPhone Air, kleeft er toch nog wel één nadeel aan: de prijs. Het toestel kwam namelijk op de markt voor een bedrag van 1229 euro. Dat was maar 100 euro goedkoper dan de iPhone 17 Pro. En voor die 100 euro moest je toch heel wat Pro-functies inleveren. Inmiddels koop je de iPhone Air al voor € 964,-. Dat is nog steeds veel geld, maar wel al een realistischer bedrag voor een verder geweldige iPhone!

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone Air kopen?

Ben je van plan om een iPhone Air aan te schaffen? Houd dan zeker de onderstaande deals in de gaten, dan weet je zeker dat je niet teveel betaalt!