Apple komt met een nieuw product (maar zeker niet voor iedereen!)

Apple heeft onlangs een nieuw product op de markt gebracht, maar de kans dat niet iedereen er blij van wordt is toch wel bijzonder groot.

Apple lanceert nieuw product (maar niet voor iedereen)

Er zijn een aantal Apple-producten die we eigenlijk verwachtten in de maand november. Zo zou er een nieuwe Apple TV 4K komen, maar ook een nieuwe HomePod mini en nieuwe AirTags. Tot nog toe hebben we geen van deze producten gezien. Maar Apple heeft wel nog een ander product op de markt gebracht, maar daar zal zeker niet iedereen warm voor lopen.

Apple is namelijk een samenwerking aangegaan met het Japanse modehuis ISSEY MIYAKE. Samen hebben ze nu de iPhone Pocket gelanceerd. Dit is een 3D-gebreid accessoire in beperkte oplage dat is ontworpen om een iPhone, AirPods en andere dagelijkse spullen in mee te nemen.

Het is een soort rekbaar zakje (vergelijkbaar met iPod Socks) maar dan langwerpig en in acht opvallende kleuren. Het ziet eruit als een band van geribbeld, elastisch textiel dat je iPhone volledig omsluit. Door de open structuur is er echter toch een glimp van het scherm te zien. De oprichter van ISSEY MIYAKE ontwierp overigens ook de iconische zwarte coltrui van Steve Jobs.

iPhone Pocket: niet goedkoop

iPhone Pocket is verkrijgbaar in twee versies. Er is een kort model verkrijgbaar in acht kleuren en een lang model in drie kleuren. De korte is er in Lemon, Mandarin, Purple, Pink, Peacock, Sapphire, Cinnamon en Black. De lange is er in Sapphire, Cinnamon en Black. Beide lengtes passen op elk iPhone-model, maar zoals gezegd is het zeker geen product waar iedereen blij van wordt.

Apple zegt dat het kleurenpalet is ontworpen om te combineren met alle iPhone-modellen. Bovendien kun je de iPhone Pocket op verschillende manieren dragen: in de hand, aan een tas vastgemaakt of direct op het lichaam. De iPhone Pocket is alleen niet goedkoop: voor het korte model moet je € 159,95 neertellen. Voor het lange model maar liefst € 249,95. En dan moet je er ook nog extra moeite voor doen, want het tasje komt niet beschikbaar in Nederland en België.

De limited edition is vanaf 14 november verkrijgbaar, maar alleen in de online Apple-stores van Frankrijk, China, Italië, Japan, Singapore, Zuid-Korea, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Daarnaast komt de iPhone Pocket te koop in een tiental Apple Stores wereldwijd, waaronder Apple Regent Street in Londen, Apple SoHo in New York en Apple Ginza in Tokio.