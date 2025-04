Apple heeft grote problemen met CarPlay 2.0: dit is er aan de hand

Apple heeft grote problemen met CarPlay 2.0, waardoor de release van het besturingssysteem opnieuw is uitgesteld. Wat is er aan de hand?

CarPlay 2.0 uitgesteld

Apple heeft de release van CarPlay 2.0 wéér uitgesteld. Waar eerder nog op Apple’s website te lezen was dat de nieuwe generatie van CarPlay in 2024 zou komen, heeft het bedrijf die aankondiging inmiddels in alle stilte weggehaald. Daarmee bevestigt Apple dat de nieuwe versie van CarPlay is vertraagd. Een nieuwe datum heeft het bedrijf niet toegevoegd aan de website. Wat is er aan de hand bij Apple?

1. CarPlay 1.0 wordt vergeten

Na de aankondiging van CarPlay 2.0 in 2022 heeft Apple vrijwel geen grote vernieuwingen meer naar de huidige versie van het besturingssysteem gebracht. Het lijkt erop dat Apple alle aanpassingen voorbereidt voor de volgende generatie van CarPlay, maar daardoor wordt de eerste generatie vergeten. Dat is een groot probleem, zeker omdat lang niet alle auto’s straks ondersteuning krijgen voor de vernieuwde uitvoering van CarPlay.

Het is opvallend dat Apple alle vernieuwingen alleen naar CarPlay 2.0 brengt. Zo is een aantal features gemakkelijk toe te voegen aan de bestaande versie van CarPlay. Denk hierbij aan de Weer-app, het personaliseren van het beginscherm of het toevoegen van eigen achtergronden. Deze veranderingen komen enkel naar CarPlay 2.0, waardoor de release onnodig lang duurt. Apple zou deze functies zonder problemen gefaseerd uit kunnen rollen bij CarPlay 1.0, maar het bedrijf kiest ervoor om alles in één keer uit te brengen bij CarPlay 2.0. Dat heeft meer tijd nodig, met meerdere vertragingen als gevolg.

2. Automerken geven geen toestemming

Met CarPlay 2.0 wordt het besturingssysteem veel beter geïntegreerd in het voertuig. Zo kun je de radio en temperatuur regelen via CarPlay en is het brandstofpeil te zien op het scherm. Dat kan niet zomaar, daarvoor moet Apple nauw samenwerken met verschillende autofabrikanten. Helemaal zonder problemen gaat dat niet bij Apple, zo heeft bijvoorbeeld GM al aangegeven te stoppen met Apple CarPlay.

Heel vreemd is dat niet, want Apple krijgt toegang tot veel meer gegevens over het voertuig. Hierover moeten goede afspraken gemaakt worden met autofabrikanten, dat mogelijk veel meer tijd nodig heeft dan het bedrijf had verwacht. Dat zorgt bij Apple voor problemen met het uitrollen van CarPlay 2.0. Er moeten genoeg automerken bereid zijn om de nieuwe generatie van het besturingssysteem over te nemen, omdat CarPlay 2.0 anders geen succes wordt.

Release van CarPlay 2.0

Er zijn op dit moment nog geen auto’s die werken met CarPlay 2.0. Het is onbekend naar welke voertuigen de nieuwe generatie van het besturingssysteem wél komt. De kans is groot dat alleen de nieuwste wagens ondersteuning krijgen voor CarPlay 2.0. Dat is mogelijk nog een reden voor problemen bij Apple, want de nieuwe versie van CarPlay is daardoor voor slechts een beperkt aantal gebruikers beschikbaar.

Het lijkt er niet op dat de release van het vernieuwde CarPlay aanstaande is. Apple moet nog een behoorlijk aantal problemen met CarPlay 2.0 oplossen, voordat het besturingssysteem officieel wordt uitgebracht. In iOs 18.3 zijn recent nog nieuwe codes voor CarPlay gevonden, waarmee bevestigd is dat Apple in ieder geval wél werkt aan de grote update. Wanneer CarPlay 2.0 eindelijk verschijnt? Dat blijft voorlopig onduidelijk.