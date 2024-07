Dit Apple-probleem blijft maar irriteren (en is nog niet opgelost)

Ik heb al jaren een iPhone en ben er heel tevreden mee. Maar zo nu en dan steekt een probleem elke keer weer de kop op. Apple help!

Dit Apple-probleem blijft maar irriteren (en is nog steeds niet opgelost)

Al sinds de iPhone 3G ben ik een tevreden bezitter van Apple’s smartphone. Ook al is er al die jaren veel aan iOS veranderd, sommige zaken blijven bij het oude. Zo heb ik al jaren een probleem dat regelmatig terug komt.

Soms staat opeens de helderheid van m’n iPhone op zijn allerlaagst. Wanneer je ‘s nachts buiten loopt is dat niet zo’n probleem. En vaak wil je dat ook wel, omdat je dan niet wordt verblind door het felle scherm.

Maar het scherm van mijn iPhone wordt soms (heel) donker op willekeurige momenten. Dus ook als ik de smartphone uit mijn broekzak haal op een zonnige dag. En dat is behoorlijk vervelend. Het toestel is dan vrijwel niet te gebruiken, omdat je dan niets kunt zien op het scherm.

Waarschijnlijk komt het door het automatisch aanpassen van de schermhelderheid. Die reageert dan op het moment dat de iPhone nog half in je broekzak zit. Daar is het donker, dus de helderheid wordt omlaag gezet.

Normaal is dat geen probleem, want de helderheid wordt vrijwel meteen weer aangepast als het toestel in het licht komt. Toch gaat daar soms iets mis, en blijft het scherm van de iPhone pikdonker. Het is een irritant probleem dat in al die jaren nog niet echt is opgelost.

iPhone scherm te donker: zo los je het op

Gelukkig is er wel een oplossing voor. Als het scherm van je iPhone te donker staat wordt het heel lastig om de helderheid omhoog te zetten via het Bedieningspaneel. Je moet eigenlijk maar een beetje gokken of je daadwerkelijk het Bedieningspaneel opent en de helderheid omhoog zet.

Na een paar keer proberen (gemiddeld zo’n 34) lukt het je vaak wel, maar er is een makkelijkere oplossing. Probeer eerst ergens heel donker te gaan staan. Soms zie je dan net genoeg om de helderheid aan te passen.

Een andere oplossing voor het te donker scherm van je iPhone is de hulp inroepen van Siri. Je moet dan wel Siri aan hebben staan, en het kan zijn dat je eerst je iPhone moet ontgrendelen (wat ook alweer een probleem kan zijn). Kun je toch Siri gebruiken? Dan moet je de stemassistent vragen om de helderheid van het scherm (een stuk) hoger te zetten.

Soms is het probleem ook op te lossen door je iPhone opnieuw te starten. Dat kun je vrij eenvoudig doen, ook al zie je niet veel op het scherm. Hoe je dat doet, lees je hieronder.

Lees meer: je iPhone resetten? Zo werkt het

