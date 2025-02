Apple lost probleem van CarPlay eindelijk op: dit verandert er 

Apple heeft met iOS 18.4 niet alleen verbeteringen op de iPhone doorgevoerd, ook bij CarPlay wordt een probleem opgelost. Dit verandert er!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

CarPlay

Apple heeft de eerste testversie van iOS 18.4 uitgebracht! De softwareversie is bedoeld voor ontwikkelaars, zodat zij aan de slag kunnen met de nieuwste functies. Het gaat in Nederland en België om een kleine update, omdat Apple Intelligence hier nog niet beschikbaar is. In iOS 18.4 bèta 1 worden daarom vooral kleine verteringen in de software doorgevoerd. Dat is niet alles, want Apple verhelpt ook een probleem in CarPlay.

Met de nieuwe softwareversie toont CarPlay standaard meer applicaties op het beginscherm in je auto. Op het scherm zijn nu twee rijen met vijf apps te zien. Vooral bij wagens met een groot display was dit een vervelend probleem, want daar laat Apple met CarPlay een groot deel van het scherm onbenut. Met iOS 18.4 komt daar verandering in, want dan komt er nog een rij bij op het beginscherm van CarPlay.

Nieuwe weergave van CarPlay.

Meer apps op het beginscherm

Vanaf iOS 18.4 toont CarPlay standaard drie rijen met vijf applicaties op het scherm van je auto. Dat is goed nieuws, want zo open je meer apps met slechts één tik op het scherm. Gebruik je slechts een beperkt aantal applicaties via CarPlay? Dan is de kans groot dat zelfs alle apps op één scherm passen, zodat je niet meer hoeft te wisselen tussen verschillende tabbladen. Toch krijgt niet iedere versie van CarPlay deze optie.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

CarPlay toont de derde rij met applicaties alleen als het scherm van je auto groot genoeg is. Het is nog niet duidelijk waar deze grens precies ligt. Bij de eerste wagens is de vernieuwde versie van CarPlay inmiddels opgedoken, waardoor steeds meer bekend wordt over de aanpassing in het besturingssysteem. Bij schermen van 9 inch toont CarPlay in totaal tien applicaties, displays van 14 inch hebben wel de nieuwe weergave met vijftien apps.

Huidige weergave van CarPlay.

Meer over CarPlay

Apple voert dus een kleine, maar handige verbetering door bij CarPlay. Vooral bij grote wagens was dit een probleem, want Apple liet daar met CarPlay veel ruimte ongebruikt. Vanaf iOS 18.4 komt daar verandering in, CarPlay toont bij grote displays dan standaard vijftien applicaties. Daarvoor hoef je niks aan te passen in de instellingen, met iOS 18.4 verschijnt de nieuwe weergave vanzelf.

Passen niet alle applicaties op het beginscherm van CarPlay? In dat geval is het mogelijk om de volgorde van de apps aan te passen, zodat je favoriete applicaties wél direct zichtbaar zijn. Hier leggen we uit hoe je de volgorde van apps aanpast in CarPlay. Apple brengt de definitieve versie van iOS 18.4 pas uit in april. Nog even geduld dus, want CarPlay krijgt de nieuwe weergave pas over een aantal weken.