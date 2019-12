2020 staat voor de deur, en dat betekent dat het tijd is voor eindelaarslijstjes. In de ‘Platform Security’-gids doet Apple uit de doeken op welke manieren het jouw privacy en gebruikersdata het afgelopen jaar heeft beschermd.



Zo gaat Apple met privacy om

Het document telt in totaal 157 pagina’s en gaat in op alle manieren waarop Apple haar apps, producten en systemen beveiligt. Men kondigt geen nieuwe beveiligingsmaatregelen aan, maar zet een overzicht neer van bestaande technieken. De gids is dan ook vooral voor de buitenwacht bedoeld. Daarnaast spoort Apple andere bedrijven om hun beveiligingsniveaus op te krikken.

“De diensten, hardware en software in Apple-producten werken nauwkeurig samen om het uiteindelijke doel te bereiken: het veilig houden van persoonlijke gegevens”, staat in het document. “Apple beveiligt niet alleen het apparaat en persoonlijke gegevens, maar ook het hele ecosysteem. Hieronder valt alles wat gebruikers lokaal, op netwerken en op het internet doen.”

Het document is opgedeeld aan de hand van enkele thema’s, zoals hardwarebeveiliging, databescherming, veiligheid van apps en de precieze werking van bijvoorbeeld Face ID. Ook de T2-chip komt regelmatig voorbij. Deze extra processor is in steeds meer Macs te vinden en zorgt ervoor dat er veiliger met jouw gebruikersgegevens wordt omgegaan.



Hoe privacy het imago van Apple bepaalt

In 2019 gingen grote techbedrijven regelmatig de mist in als het om gebruikersdata en privacy ging. Facebook lekte regelmatig accountgegevens van miljoenen mensen, Google bleek mensen via de Google Assistent af te luisteren en recentelijk nog bleek de beveiliging van de Amazon Ring-deurbellen zo lek als een mandje.

Dit zorgt ervoor dat privacybescherming onderdeel is geworden van Apples imago. Keer op keer blijft het bedrijf benadrukken dat privacy en bescherming van data belangrijk is. Voorman Tim Cook riep bijvoorbeeld meerdere keren op om strengere regels omtrent privacy te maken. Ook deelde hij naar aanleiding van het Cambridge Analytica-schandaal een sneer uit richting Facebook.

