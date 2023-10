Apple verhoogt prijzen abonnementen (zoveel meer ga je betalen)

Oh nee! Apple heeft onlangs de prijzen van de abonnementen flink verhoogd bij verschillende diensten. Dit zijn de nieuwe prijzen!

Apple verhoogt prijzen abonnementen

Het zat er natuurlijk al een tijdje aan te komen: Apple heeft onlangs de prijzen van hun abonnementen verhoogd. De prijzen van sommige abonnementen gaan zelfs met drie euro per maand omhoog.

Vorig jaar oktober hadden veel abonnementen van Apple al een prijsverhoging gekregen. Toen ging het abonnement van bijvoorbeeld Apple TV+ van vijf euro per maand naar zeven euro per maand. Maar dit jaar is het erger, want deze keer gaat de prijs bij Apple TV+ zelfs met drie euro omhoog. Apple TV+ kost daardoor nu zelfs 10 euro per maand.

Dit zijn de nieuwe prijzen van de abonnementen

Hieronder staan de nieuwe én oude prijzen van de Apple-abonnementen naast elkaar, zodat je precies ziet hoeveel meer je gaat betalen. Opvallend is dat Apple Music er deze keer niet bij lijkt te zitten.

Oude prijs Nieuwe prijs Apple TV+ 6,99 euro 9,99 euro Apple One (individueel) 16,95 euro 19,95 euro Apple One (gezin) 22,95 euro 25,95 euro Apple Arcade 4,99 euro 6,99 euro

Wanneer je nu een abonnement neemt voor een van deze Apple-diensten krijg je meteen de nieuwe prijzen te zien. Heb je op dit moment al een abonnement ? Dan krijg je (meestal) 30 dagen nog de oude prijs, daarna moet je ook meer gaan betalen.

Abonnement opzeggen op iPhone

Ben je het niet eens met de prijsverhoging? Dan kun je altijd je abonnement opzeggen. Hoe je dat moet doen op je iPhone (of iPad) lees je in het artikel hieronder.

Lees meer: hier vind je je iPhone-abonnementen (en zo kun je opzeggen)

