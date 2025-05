Apple onthult Pride-bandje 2025 en geeft eerste glimp op iOS 18.5

Het is mei en dat betekent doorgaans dat Apple een nieuw Watch-bandje uitbrengt en dat we chique nieuwe achtergronden voor de iPhone, iPad en Apple Watch krijgen. Zo ziet Pride 2025 er dit jaar bij Apple uit.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Pride 2025 bij Apple

Apple viert Pride Month traditiegetrouw met een kleurrijk nieuw bandje voor de Apple Watch – en 2025 stelt niet teleur. Dit jaar is het Pride-bandje een klein meesterwerk: elke versie bestaat uit unieke regenboogstrepen, handmatig samengesteld tot één geheel. Hierdoor is elk bandje nét even anders en symboliseert het perfect de diversiteit binnen de LGBTQ+-gemeenschap.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Pride Harmony: dynamische wijzerplaat en wallpapers

Samen met het nieuwe bandje introduceert Apple ook de ‘Pride Harmony’-wijzerplaat en bijpassende wallpapers voor je iPhone en iPad. Deze designs bewegen vloeiend mee als je je apparaat optilt, draait of ontgrendelt. Een subtiel maar stijlvol detail dat je Apple-apparaten een vrolijke en persoonlijke touch geeft.

De nieuwe wijzerplaat en achtergronden komen binnenkort beschikbaar via iOS 18.5, iPadOS 18.5 en watchOS 11.5. Daarmee geeft Apple gelijk ook een eerste voorproefje van de volgende software-update.

Steun aan de LGBTQ+-community

Zoals altijd gaan de opbrengsten van het Pride-bandje naar diverse LGBTQ+-organisaties wereldwijd. Zo draag je met je aankoop bij aan positieve verandering én loop je er stijlvol bij.

Het Pride-bandje 2025 is vanaf nu te koop via de Apple Store-app en Apples website. De beschikbaarheid in fysieke winkels volgt binnenkort. Een absolute aanrader voor iedereen die Pride wil vieren of simpelweg dol is op een kleurrijke look.

Nieuwe Watch kopen? Check de beste prijzen

Binnenkort is de nieuwe toffe Pride-wijzerplaat al op je Apple Watch te installeren. Ben jij nog op zoek naar een nieuwe Apple Watch? Of is je huidige Apple Watch echt toe aan een upgrade? Check dan de Apple Watch-prijsvergelijker van iPhoned, zodat je zeker weet dat je de laagste prijs betaalt.

De Apple Watch Series 10 en de Apple Watch Ultra 2 zijn op dit moment de nieuwste smartwatches van Apple. Vind je die te duur? Dan is de Apple Watch SE 2022 een goede optie!