Onverwacht: Apple presenteert stiekem nóg twee nieuwe producten

Apple heeft niet alleen een nieuwe MacBook Air en nieuwe MacBook Pro aangekondigd, maar ook nog twee andere Apple-apparaten.

Apple presenteert nóg twee producten

Er zijn op dinsdag 3 maart nog twee nieuwe Apple-producten verschenen. Het gaat om twee nieuwe displays: Studio Display en Studio Display XDR. Voor beide modellen kun je kiezen uit standaard­glas of glas met nano­textuur. Ze zijn te bestellen vanaf woensdag 4 maart en leverbaar vanaf woensdag 11 maart.

Studio Display

De nieuwe Studio Display is een 27-inch 5K Retina-scherm met onder meer een 12-megapixel Center Stage-camera inclusief drie microfoons en zes speakers. Ook zitten er Thunderbolt 5-aansluitingen op die je kunt gebruiken voor accessoires. Je kunt er ook maximaal vier Studio Display-modellen met elkaar verbinden.

Er zijn ook twee USB-C-poorten voor randapparatuur of om mee op te laden. Met de meegeleverde Thunderbolt 5 Pro-kabel kun je een handige aansluithub met 96 W aan oplaadvermogen creëren. Dat is voldoende om een 14-inch MacBook Pro snel op te laden. De Studio Display met in hoek verstelbare standaard is verkrijgbaar vanaf 1699 euro.

Studio Display XDR

De Studio Display XDR is een 27-inch 5K Retina XDR-scherm met mini-led achtergrondverlichting en een helderheid tot 1000 nits voor SDR en maximaal 2000 nits voor HDR. Het display is bij uitstek geschikt voor zaken als HDR-videobewerking en 3D-rendering.

De verversingssnelheid van het scherm bedraagt 120 Hz waardoor het ook razendsnel reageert op bewegende content. Dankzij Adaptive Sync wordt er ook een refresh-rate ondersteund die voortdurend tussen 47 en 120 Hz kan switchen. En dat is natuurlijk ook een pluspunt als je van plan bent om wel eens te gaan gamen met dit scherm.

Studio Display XDR is ook voorzien van Thunderbolt 5-aansluitmogelijkheden, waaronder een tweede poort om accessoires op aan te sluiten of andere displays in serie te verbinden. Dankzij twee extra USB-C-poorten kan hij ook fungeren als Thunderbolt-hub. Met in hoogte en hoek verstelbare standaard is de monitor verkrijgbaar vanaf 3499 euro.

Studio Display of Studio Display XDR kopen?

