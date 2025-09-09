Apple presenteert misschien nóg een product tijdens het iPhone 17-event

Tijdens het ‘Awe dropping‘-event presenteert Apple 8 nieuwe producten met de iPhone 17-serie als hoogtepunt, en mogelijk nog een product.

Apple presenteert misschien nog een product

Het iPhone 17-evenement zit vol met aankondigingen van nieuwe producten. We verwachten in elk geval vier iPhone 17-modellen, de Apple Watch Ultra 3, de Apple Watch SE 3, de AirPods Pro 3 en de Apple Watch Series 11. Daarnaast gaan er geruchten over nog een product dat Apple misschien nog in petto heeft, namelijk de M5 iPad Pro.

Dit blijkt uit twee berichten van een bekende, maar anonieme bron op X. De twee berichten bevatten apparaatgegevens voor de M5 iPad Pro-lijn (11-inch en 13-inch) en de nieuwe Apple Watch-lijn. De timing is op zijn minst merkwaardig, omdat de berichten vlak voor het iPhone 17-event verschenen. Apple presenteert de Watch-producten vrijwel zeker tijdens dat evenement, dus wellicht geldt dat ook voor de nieuwe iPad Pro.

Tien jaar later

In september is het tien jaar geleden dat de eerste iPad Pro werd geïntroduceerd. De exacte datum is 9 september 2015. Het ‘Awe dropping’-event van dit jaar is dus op de dag af tien jaar na de introductie van de eerste iPad Pro. Als Apple tijdens dit event nog een product presenteert, zou dat zo maar eens een nieuwe iPad Pro kunnen zijn.

Alles wijst er al een tijd lang op dat de M5 iPad Pro dit najaar op de markt komt. Daarom is het niet ondenkbaar dat Apple de nieuwe tablet lanceert op de tiende verjaardag van de eerste iPad Pro. Bovendien wordt iPadOS 26 binnenkort gelanceerd, zonder meer de grootste upgrade ooit voor iPad-software. Dit is mogelijk ook een reden voor Apple om net daarvoor de nieuwe iPad Pro uit te brengen.

De timing van het bericht, het 10-jarig jubileum en iPadOS 26 maakt van 9 september de perfecte datum om de M5 iPad Pro te lanceren. Als dat het geval is, wordt het iPhone 17-event een van de grootste hardware-evenementen van Apple sinds jaren.

