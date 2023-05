Apple bevestigt: dit is wanneer iOS 17 gepresenteerd wordt

Stiekem wisten we het al lang, maar Apple heeft nu officieel bevestigd wanneer de keynote van de WWDC23, en dus de presentatie van iOS 17, plaatsvindt. Heb je je agenda bij de hand?

WWDC 2023 keynote

De Worldwide Developers Conference 2023, kort WWDC23, is Apple’s grootste conferentie voor ontwikkelaars. Traditioneel worden hier de nieuwe besturingssystemen voor iPhone, iPad en Mac onthuld, maar vaak heeft Apple ook nog wat verrassingen voor ons in petto. Tot nog toe wisten we officieel alleen dat de WWDC23 van 5 tot 9 juni zou plaatsvinden. Het begin van de WWDC vormt echter een grote Apple-keynote, waarin het bedrijf alle vernieuwingen uitgebreid behandeld.

De tijd en datum van die keynote was officieel nog niet bekend (ook al hadden Apple-kenners natuurlijk wat vermoedens), maar daar is nu verandering in gekomen. De WWDC-keynote van 2023 vindt plaats op 5 juni om 19 uur Nederlandse tijd. Zet het dus alvast in agenda. Nee, serieus! Klik of tik op de onderstaande knop en je zet de keynote direct als afspraak in je persoonlijke agenda. Je ontvangt dan een notificatie voor dat het event begint.

Verwachtingen iOS 17 presentatie

Tijdens de WWDC gaat Apple uiteraard iOS 17, iPadOS 17, macOS 14 en watchOS 10 presenteren. De bèta-versies verschijnen dan nog op dezelfde avond, de uiteindelijke release is in september (iOS, iPadOS, watchOS) en oktober (macOS).

iOS 17 lijkt weer in het teken van allerlei personalisatiemogelijkheden te staan. Zo gaat het gerucht dat je het bedieningspaneel helemaal aan je eigen wensen kunt aanpassen. Je zit dus niet meer vast aan de volgorde die Apple voor alle elementen heeft uitgekozen, maar maakt zelf je perfecte indeling.

Voor iPadOS 17 verwachten we vooral dat het vernieuwde vergrendelscherm van iOS 16 nu ook naar de tablet komt. Voor de rest is nog weinig bekend over vernieuwingen.

Bij watchOS 10 is er sprake van een complete redesign van het besturingssysteem. Het zou best wel kunnen dat binnenkort niets meer werkt zoals je gewend bent. Gelukkig heb je ons van iPhoned om alles uit te leggen.

Het minst weten we over de nieuwe macOS 14. Het zal ongetwijfeld weer een naam van een gebied in Californië krijgen, maar verder is het verdacht stil rondom het Mac-besturingssysteem. We hopen stiekem op een versie met vooral wat verbeteringen in de stabiliteit en weinig nieuwe functies. Want macOS Ventura was zeker niet het stabielste besturingssysteem van Apple.

Nog meer?

Hoogstwaarschijnlijk heeft de WWDC dit jaar nog wat verrassingen. Zo is het goed mogelijk dat er een nieuwe MacBook Air 15-inch met M2-chip wordt gelanceerd. Mogelijk wordt ook het oude MacBook Air-model met 13-inch scherm (en het oude design!) geüpdatet naar de M2-chip.

Veel groter nieuws zal echter de Apple Reality-headset zijn. Daar horen we al jaren geruchten over, maar nu is het eindelijk zover. Apple heeft bijvoorbeeld ook experts op het gebied van VR uitgenodigd voor de WWDC.

Wil je op de hoogte blijven van alle geruchten vóór en de ontwikkelingen ná WWDC23? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.