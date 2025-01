Apple heeft vorig de Powerbeats Pro 2 aangekondigd. Het lijkt er nu op dat de oordopjes binnenkort gaan verschijnen.

Powerbeats Pro 2 komen eraan: Apple-oordopjes met extra sportfuncties

Apple had al in september van 2024 gezegd dat de Powerbeats Pro 2 in 2025 zouden verschijnen. Volgens geruchten lijkt het nu binnenkort echt te gaan gebeuren. Dat zei betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman namelijk in een van zijn recente nieuwsbrieven. Volgens hem is Apple van plan om de nieuwe oordopjes ‘een dezer weken’ aan te kondigen.

Powerbeats Pro 2: alternatief voor Apple AirPods Pro

De Powerbeats Pro zijn een alternatief van de AirPods Pro, maar dan meer gericht op sporters. Aan de oordopjes zit ook een aanpasbare haakje dat je om je oor doet. Hierdoor zitten ze steviger en voorkom je dat de oordopjes uit je oren vallen.

De Powerbeats Pro 2 zijn de opvolger van de eerste generatie uit 2019. In een video die Apple vorig jaar liet zien, zag je dat de nieuwe versie van de oortjes wat langer en wat dunner zijn geworden dan die van de eerste generatie.

Nieuwe functies Powerbeats Pro 2

Natuurlijk heeft de nieuwe versie van de oortjes ook een aantal nieuwe functies. Volgens programmacode in iOS 18 wordt het mogelijk om de Powerbeats Pro 2 te verbinden met verschillende fitnessapparatuur. Daarnaast hebben de oortjes de optie om je hartslag te meten. Hiervoor moet je wel beide oordopjes dragen.

Verder hebben de Powerbeats Pro 2 ook actieve ruisonderdrukking, ruimtelijke audio en adaptieve audio. Functies die je misschien kent van de AirPods Pro. De oordopjes zijn beschikbaar in zwart, beige, oranje en paars. Het oplaaddoosje heeft bovendien een usb-c aansluiting.

Als we daarnaast kijken naar andere recent verschenen oordopjes van Beats zijn er nog een aantal andere upgrades die we eventueel bij de Powerbeats Pro 2 kunnen verwachten. Denk bijvoorbeeld aan een verbeterde geluidskwaliteit of een betere batterijduur.