Apple-poetsdoekje van 25 euro is nu al uitverkocht

Naast de nieuwe MacBook Pro en AirPods 3 heeft Apple sinds de oktober-keynote nog een nieuw product in zijn Store: een poetsdoekje van 25 euro. Het meest opmerkelijke? Het is al uitverkocht.

Apple-poetsdoekje maakt je scherm schoon

Beeldschermen hebben de neiging om smerig te worden, en touchscreens hebben dat probleem nog veel meer. Een microvezeldoekje, wat papieren doekjes en een beetje reinigingsalcohol doen daarbij soms wonderen. Maar om het schermoppervlak van een Apple-product schoon te maken? Daar heb je toch net wat specialere ‘hardware’ voor nodig.

Vlak na de keynote van oktober 2021 verscheen een nieuw accessoire in de Apple Store. Het officiële Apple-poetsdoekje, die maar liefst 25 euro kost. Ondanks de hoge prijs is het doekje nu al uitverkocht.

Een doekje voor 25 euro

De zogeheten ‘Polishing cloth’, gewoon ‘Poetsdoekje’ in het Nederlands, is sinds begin van de week in de Apple Store te vinden. Blijkbaar gaat het om een aangepaste versie van het doekje voor Apples schermen met een nanotextuur.

Zo’n doekje zat in de doos van de iMac (27 inch) met zo’n scherm, evenals bij Pro Display XDR. Het was echter nooit los te koop. Volgens Apple mogen de schermen met nanotextuur alleen met dat doekje worden schoongemaakt.

Blijkbaar wordt dat nu ook voor de nieuwe MacBook Pro-modellen met Liquid Retina XDR-scherm aangeraden, hoewel deze helemaal geen nano-textuur hebben. ‘Met dit zachte en niet-schurende poetsdoekje maak je alle Apple-displays veilig en efficiënt schoon, bijvoorbeeld die met glas met nanotextuur’, laat het bedrijf van Tim Cook in de productbeschrijving weten.

Er is zelfs een lijst met compatibele apparaten. Daarin staan alle Apple-devices met beeldscherm die nog actief ondersteund worden. Dat zijn dus de displays met nanotextuur, maar ook alle iPhones vanaf de iPhone 6.

Het doekje heeft – zoals het hoort bij Apple – afgeronde hoeken en een logo. Er wordt niks gezegd over grootte en gewicht. Ook over mogelijk goudvezels in het doekje wordt er met geen woord over gerept.

Apple-poetsdoekje nu al uitverkocht

Blijkbaar is het nieuwe product hartstikke populair. Al kort nadat het Apple poetsdoekje in de Store verscheen, liep de levertijd op. Inmiddels moet je zo’n 10 tot 12 weken wachten. In het ergste geval krijg je het doekje dus pas in 2022.

Waarom het doekje zo speciaal is en de hoge prijs rechtvaardigt, dat heeft Apple nog niet gezegd. Het doet een beetje denken aan de wielen voor de Mac Pro. Al zijn die met een prijs van 849 euro nóg extremer.

