Apple Podcasts is nu ook beschikbaar via je favoriete browser

Door Apple Podcasts via je browser te beluisteren, maakt het helemaal niet meer uit op welk apparaat je dat doet.

Apple Podcasts beschikbaar via je browser

Apple Podcasts is per direct niet meer alleen beschikbaar als app op je iPhone, iPad of Mac, maar ook via je browser. Ga gewoon in een willekeurige browser naar https://podcasts.apple.com/nl/ om te beginnen. Alle bekende browsers zoals Safari, Chrome, Edge en Firefox worden ondersteund en het werkt dus ook vanaf een Android-telefoon of een Windows-computer.

Het is voor het eerst dat gebruikers van Apple Podcasts de dienst via hun pc kunnen gebruiken. Voorheen kon dat alleen maar met de Podcasts-app op een pc of laptop waar macOS op stond. De toevoeging van browser-ondersteuning maakt Apple Podcasts aantrekkelijker voor iedereen die bijvoorbeeld een iPhone heeft, maar ook een Windows-laptop. Nu kunnen ze de Podcasts-app niet alleen op hun iPhone gebruiken, maar ook toegang krijgen via hun Windows-computer.

Synchronisatie met Apple ID

Apple Podcasts via de browser synchroniseert automatisch met je Appl-account, zodat je gewoon naar de afleveringen van je favoriete podcasts in de wachtrij kunt blijven luisteren, ongeacht het apparaat dat je daarvoor gebruikt.

Je kunt ook gewoon nieuwe programma’s zoeken en volgen, en de volledige catalogus van miljoenen programma’s en toplijsten bekijken zoals je gewend bent. Apple Podcasts biedt ook via de website toegang tot alle premium betaalde podcast-abonnementen die je hebt en je kunt ook nieuwe abonnementen aanschaffen. Bedenk wel dat wanneer je de browser op je iPhone of iPad gebruikt, je automatisch wordt doorgestuurd naar de Podcasts-app.

Het toevoegen van de website-ondersteuning betekent dat Apple Podcasts nu op gelijke hoogte komt met de andere content-diensten van Apple. Zo kun je Apple Music (https://music.apple.com/nl/) en Apple TV+ (https://tv.apple.com/nl/) al langer via de browser gebruiken. En sinds vorige maand kan dat ook met Apple Kaarten (https://maps.apple.com/nl/).