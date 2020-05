‘Apple maakt exclusieve podcasts om strijd met Spotify aan te gaan’

De strijd in podcastland is officieel begonnen. Na een grote overname van Spotify zou ook Apple bezig zijn met het maken van exclusieve podcasts. Niet alleen om Spotify de baas te zijn, maar ook om Apple TV Plus te promoten.

Apple werkt aan exclusieve podcasts

Het nieuws is afkomstig van Bloomberg, die op basis van ingewijden meer zegt te weten over deze podcastplannen van Apple. Het bedrijf zou podcasts gaan gebruiken om meer exclusieve shows aan te bieden, maar ook om tv-dienst Apple TV Plus wat meer te promoten.

Zo zou het bedrijf aan speciale podcast-afleveringen werken die aansluiten om specifieke films en series van Apple TV Plus. Na het kijken van een film kun je dan luisteren naar een podcast die bijvoorbeeld meer laat weten over het verhaal of acteurs aan het woord laat.

De strategie van Apple zou ook andersom werken: originele podcasts waar aan gewerkt wordt zouden later uitgebouwd kunnen worden tot hun eigen Apple TV Plus-show.

Om dit alles in goede banen te leiden is Apple op zoek naar een nieuw persoon die de leiding neemt over dit project. Hij of zij zal direct rapporteren aan Ben Cave, hoofd-podcasting bij Apple.

Daarnaast zou Apple in overleg zijn met producenten van podcasts om te zien of zij hun shows zonde advertenties aan willen bieden in de podcast-app van Apple. Al deze plannen bevinden zich nog in een vroeg stadium, het kan dus nog wel even duren tot we hier meer over te weten komen. Toch klinkt het logisch: nu Apple zich sinds vorig jaar enorm op diensten focust, zijn podcasts een logische volgende stap om gebruikers aan zich te binden.

Spotify loopt voor op Apple

De timing is bovendien geen toeval: deze week kocht Spotify de rechten op de populaire podcast The Joe Rogan Experience. Deze show verschijnt voortaan exclusief op Spotify en is dus niet meer in andere podcast-apps te beluisteren. Spotify investeert al langere tijd in podcasts en heeft al meerdere shows overgenomen.