Betalen voor podcasts: het kan vanaf 15 juni via Apple Podcasts

Vanaf 15 juni biedt Apple een betaald abonnement op podcasts aan. Luisteraars kunnen zich via de Podcasts-app abonneren voor extra afleveringen van hun favoriete shows en andere voordelen.

Apple Podcast abonnement van start op 15 juni

Dat meldt The Verge. De website kreeg van Apple de bevestiging dat het podcast-abonnement op 15 juni wereldwijd uitrolt. Eigenlijk wilde het bedrijf de dienst vorige maand al uitrollen met de iOS 14.6-update voor iPhones, maar dit lukte niet vanwege technische problemen.

Makers van podcasts mogen zelf de prijs voor hun abonnement bepalen. De minimumprijs ligt in de Verenigde Staten op 49 dollarcent per maand, wat omgerekend ongeveer 0,40 eurocent is.

De voordelen van een podcast-abonnement

De invulling van het abonnement wordt ook door makers bepaald. Door te betalen voor podcasts krijgen luisteraars bijvoorbeeld toegang tot extra afleveringen van hun favoriete show. Ook eerdere toegang tot nieuwe afleveringen behoort tot de mogelijkheden.

Makers hoeven geen exclusieve podcasts voor Apple te maken. Wel vermeldt het bedrijf dat er een “goede reden” moet zijn voor luisteraars om te betalen. Betalende abonnees moeten bijvoorbeeld zonder reclames naar podcasts kunnen luisteren.

Apple rekent een commissie van 30 procent over alle inkomsten die podcastmakers ontvangen. Verder moeten makers van podcasts een vast bedrag van 19,99 dollar per jaar (ongeveer 16,40 euro) betalen om abonnementen te kunnen aanbieden via Apple.

Strijd in podcastland

De strijd in podcastland is definitief losgebarsten. Ook Spotify heeft een betaald podcastabonnement aangekondigd. Saillant detail is dat je deze niet kunt afsluiten via de Spotify-app op een Apple-apparaat.

In plaats daarvan moet je het abonnement via een aparte website afsluiten. Spotify doet dit omdat het bedrijf al jaren strijd voert tegen de commissies die Apple rekent voor alle aankopen die via hun platformen worden gedaan.

