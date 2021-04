‘Apple onthult morgen betaalde abonnementsdienst voor podcasts’

Na Apple TV+ en Apple Arcade zou Apple morgen een nieuwe dienst presenteren. Met een eigen podcastdienst betreedt Apple een hele nieuwe markt.

‘Apple podcast dienst onthuld op 20 april’

Het nieuws is afkomstig van Peter Kafka, een journalist van Vox die de bèta van iOS 14.5 gebruikt om zijn punt kracht bij te zetten (via Macrumors). In een screenshot is te zien dat de Podcast-app van Apple sinds de testversie van iOS 14.5 een accountknop heeft, waar nu een notificatieknop staat.

Een dergelijke functie is nodig als mensen met hun Apple ID moeten inloggen om een betaald abonnement af te sluiten. Daarmee ziet de Podcast-app er net zo uit als de Apple Music-app, waarin je op een zelfde manier een abonnement kunt afsluiten.

Het zal dan ook geen toeval zijn dat iOS 14.5 inmiddels acht bèta’s heeft gehad, met een mogelijke release in de loop van de week. Dat zou mooi samenvallen met de presentatie van een nieuwe podcastdient tijdens het Apple-event van morgenavond.

Al maanden gaan er geruchten rond over een mogelijke dienst van het bedrijf. Zo zou Apple al gesprekken hebben gevoerd met grote podcaststudio’s en zijn er zelfs al door Apple gemaakte podcasts verschenen. Apple gaat hiermee de strijd aan met Spotify, die al maanden grote geldbedragen investeert in het overkopen van podcasts om deze exclusief aan te kunnen bieden.

We hoeven niet lang te wachten om te zien of dit gerucht klopt. Morgenavond om 19:00 uur Nederlandse tijd zal het eerste Apple-event van 2021 van start gaan. De redactie van iPhoned doet zoals je inmiddels gewend bent live verslag. Wil je weten wat je kunt verwachten? Check dan ons handige overzicht met Apple-event verwachtingen.

