‘Apple ontwikkelt nieuwe podcast-abonnementsservice’

Apple ontwikkelt een nieuwe podcast-abonnementsservice, aldus de insiders van The Information en Bloomberg. Het gaat mogelijk om een betaalde dienst met exclusieve podcasts van bekende makers.

Apple is al jaren actief rondom de distributie van podcasts, maar deed nooit eerder een grote investering. Hier lijkt nu verandering in te komen. Met de mogelijke ontwikkeling van een betaalde podcastservice introduceert het bedrijf een abonnementsvorm voor de (nu nog gratis) Podscasts-app.

Met de komst van een betaalde podcastservice, hoopt Apple bekende makers naar het platform te lokken in ruil voor betere financiële compensatie dan andere platforms. Hierdoor gaat Apple de concurrentie aan met onder andere Spotify, SiriusXM en Amazon.

Volgens geruchten van zowel The Information als Bloomberg gaat de vernieuwde abonnementsservice gepaard met exclusieve content voor de eigen Podcasts-app. Verder is het bedrijf van plan originele podcasts in te kopen en audio-spin-offs te creëren van bestaande films en programma’s op Apple TV Plus.

Apple gaat concurrentie aan met Spotify

De afgelopen jaren is de concurrentie onder podcastaanbieders gegroeid. Het gevolg is dat sommige shows voortaan alleen bij bepaalde aanbieders of achter een betaalmuur te vinden zijn. Zo heeft Spotify bijvoorbeeld een aantal grote podcastmakers overgenomen en de exclusieve rechten van het populaire The Joe Rogan Experience verworven.

Ook Apple bleef niet achter en kocht in september 2020 de populaire podcast-app Scout FM. Toen ontstonden al de vermoedens van ontwikkelingen in de Podcasts-app om de concurrentie met Spotify aan te gaan.

