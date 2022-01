Apple legt in ‘Personal Safety User Guide’ uit hoe je veilig blijft

De website van Apple heeft iets nieuws: een ‘Personal Safety User Guide’. Daarin legt de tech-gigant uit wat je moet doen als je je zorgen maakt over misbruik, stalking of intimidatie met technologie.

Apple Personal Safety Guide

De Apple Personal Safety Guide bestaat uit tientallen artikelen die te maken hebben met veiligheid. Het doel is volgens Apple om oplossingen te geven waarmee de gebruiker de controle terugkrijgt. De gids is bijvoorbeeld handig als je bang bent dat iemand toegang heeft tot de gegevens van je account, of iemand je locatie kan volgen.

De handleiding voor persoonlijke veiligheid is nog volledig in het Engels, maar we verwachten dat Apple de pagina’s snel vertaalt naar het Nederlands. De gids is voorzien van een inhoudsopgave, zoekfunctie en beschikbaar als downloadbare pdf.

Aandacht voor de AirTag

Een belangrijk onderdeel van de handleiding is de AirTag, de tracker die de tech-gigant vorig jaar lanceerde. De laatste tijd zijn er steeds meer zorgen over de AirTag. Het apparaatje wordt bijvoorbeeld misbruikt door criminelen, die het witte schijfje gebruiken om peperdure auto’s te stelen. Ook kan de AirTag worden ingezet voor stalking.

Op de pagina ‘Stay safe with AirTag and other Find My accessoires’ legt Apple uit dat de Zoek mijn-app je waarschuwt als je een AirTag (of ander ‘Zoek mijn’-accessoire) voor langere tijd bij je in de buurt is, maar hij niet van jou is. Ook wordt uitgelegd hoe je hem kunt teruggeven aan de eigenaar, of hoe je de tracker uitschakelt.

Daarnaast vind je in de gids meer nuttige informatie, die het waard is om even door te nemen. Met handige tips legt Apple uit hoe je ziet wie je locatie kan zien, wat je kunt doen als je denkt dat iemand toegang heeft tot de gegevens van je iPhone of Mac, hoe je ongewenste oproepen en berichten blokkeert, hoe je verdachte apps verwijdert en meer.

Je vindt de Personal Safety User Guide op de website van Apple.