Apple Pencil 3 opgedoken met Zoek mijn-ondersteuning

Er komt een opvolger van de Apple Pencil 2. De Apple Pencil 3 krijgt er in ieder geval een handige functie bij: ondersteuning voor Zoek mijn.

Apple Pencil 3 met ondersteuning voor Zoek mijn

Het is alweer een paar jaar geleden dat de Apple Pencil 2 uitkwam. Maar volgens verschillende patenten is Apple al bezig met de opvolger. Inmiddels zijn er meer geruchten opgedoken over de nieuwe Pencil.

Volgens verschillende bestanden in iOS 17.4 heeft Apple al een nieuwe Apple Pencil gemaakt. Deze nieuwe pen, de Apple Pencil 3, heeft ondersteuning gekregen voor de Zoek mijn-app. Hiermee kun je straks eenvoudig je Apple Pencil terugvinden, wanneer je hem niet op je iPad hebt geklikt.

Er zijn al een heleboel Apple-apparaten die al ondersteuning hebben voor Zoek mijn, denk aan AirTags en AirPods. Dus het toevoegen van deze functie aan de Apple Pencil is een logische stap.

Het is niet bekend of de Apple Pencil 3 ook de nieuwe Ultra Wideband gaat krijgen. Hiermee zou je dan de functie ‘Zoek in de buurt’ kunnen gebruiken, zodat je precies kunt vinden waar je de Apple Pencil in huis hebt gelaten.

Meer nieuwe functies voor Apple Pencil 3?

Welke andere functies de Apple Pencil 3 met ondersteuning voor Zoek mijn gaat krijgen is nog niet bekend. Eerdere geruchten over een opvolger van de Apple Pencil 2 hebben daarom hopelijk al een tipje van de sluier opgelicht.

Zo zouden patenten erop wijzen dat Apple van plan is om de Apple Pencil 3 meer touch-functies te geven. De huidige Apple Pencil 2 heeft een ‘touch-oppervlak’ waarop je kunt tikken om een functie uit te voeren. In het patent staat dat Apple hier meer functies aan gaat toevoegen en het aanraakgevoelige oppervlak een stukje groter wilt maken.

Dan kun je niet alleen tappen, maar ook een functie aan een knijpbeweging hangen. Daarnaast moet het ook mogelijk zijn om met een veegbeweging over de pen nog meer functies toe te voegen.

